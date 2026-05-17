Motta diz que pedido de CPI do Master vai ter tratamento regimental
Tema voltou à discussão no Congresso após divulgação de conversas em que o senador Flávio Bolsonaro pediu uma contribuição de US$ 24 milhões ao dono do Master
Publicado: 17/05/2026 às 17:15
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse neste domingo, 17, que os pedidos de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Banco Master vão ter um "tratamento regimental", sem dar mais detalhes.
"Vamos cumprir o regimento da Câmara, que é o que tem que nortear a decisão do presidente", disse Motta a jornalistas, após participar de uma corrida em comemoração aos 200 anos da Câmara dos Deputados, em Brasília.
O governo e a oposição travam uma disputa pelo protagonismo do pedido de abertura da CPI para apurar irregularidades cometidas pelo Banco Master e pelo seu dono, Daniel Vorcaro. O Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025. Vorcaro atualmente está preso e negociando uma delação premiada.
Há uma série de pedidos de abertura da investigação. Mas a instauração da CPI ainda enfrenta resistências do próprio Motta e do presidente da Câmara, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
O tema voltou à discussão no Congresso após o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e aliados terem pedido a instauração de uma CPI sobre o Master após o site The Intercept Brasil ter revelado que Flávio pediu uma contribuição de US$ 24 milhões a Vorcaro.
Segundo o senador, os valores serviriam para patrocinar um filme sobre o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
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