Flávio diz não saber valor exato do filme sobre Bolsonaro: "Algo em torno de US$ 16 mi"

Flávio Bolsonaro (SERGIO LIMA / AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta sexta-feira (15) não saber exatamente o custo total do filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que estima ser "algo em torno de US$ 16 milhões". O valor é inferior aos US$ 24 milhões negociados com o dono do Master, Daniel Vorcaro.

"Em detalhes, não vou saber precisar, mas, além do que já tinha sido investido no primeiro momento, acredito que tenha sido algo em torno de US$ 16 milhões aproximadamente o custo. Posso estar enganado, porque eu não sei exatamente o valor", declarou a jornalistas.

Flávio disse não saber o valor total arrecadado por ter havido mais investidores posteriormente, mas que o fundo que recebeu o aporte é fiscalizado pela bolsa americana. "Os dez investidores seguintes, não fui eu que trouxe diretamente, então, não sei exatamente qual o valor arrecadado. Mas de forma transparente, mais uma vez, todo esse fundo onde foi aportado esse recurso para fazer o filme é fiscalizado pela Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos", continuou.

O senador disse ter o desejo de tornar público o contrato entre ele e Vorcaro, mas que a decisão será tomada por seus advogados: "Por minha parte, poderia apresentar tranquilamente, porque não tenho nada a esconder. Deixa eles falarem para ver se é o caso, o jurídico primeiro".

Flávio afirmou também ter conversado com Jair Bolsonaro no mesmo dia da divulgação da reportagem do The Intercept sobre os repasses de Vorcaro ao filme: "Falei com ele, expliquei que a imprensa tinha noticiado isso, que não tinha absolutamente nada de errado. Ele falou para eu ficar tranquilo, seguir firme, só falar a verdade, que é o que eu estou fazendo". Flávio foi cadastrado como um dos advogados de Jair Bolsonaro, o que lhe dá um acesso maior ao pai.

O senador voltou a negar que tenha enviado parte do dinheiro arrecadado para o filme ao irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que mora desde o ano passado nos Estados Unidos. "Vocês viram, até inclusive bateram, em função do presidente Bolsonaro ter feito uma doação para ele, para ele lá fora poder se sustentar. Ele tinha um pouco de reservas, está sobrevivendo dessa forma. E obviamente está buscando regularizar a sua situação para poder trabalhar regularmente", completou.



