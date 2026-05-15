Eduardo Bolsonaro assinou contrato como produtor de filme que recebeu dinheiro de Vorcaro, diz site

Eduardo Bolsonaro (Foto: SAUL LOEB / AFP)

O deputado cassado Eduardo Bolsonaro teria atuado como produtor-executivo do filme 'Dark Horse', que homenageia o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação é do site The Intercept Brasil.

Segundo o Intercept, Eduardo assinou digitalmente um contrato de produção em 30 de janeiro de 2024 para exercer a função de produtor-executivo do filme. O documento traz a empresa GoUp Entertainment, sediada nos Estados Unidos, como produtora.

Na quarta (13), o site publicou um áudio, datado de 8 de setembro, em que Flávio pede dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse. Segundo o Intercept, o valor negociado seria o de R$ 134 milhões, com R$ 61 milhões sendo destinados para a produtora do longa. O senador estaria então solicitando o pagamento do restante da cifra.

"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está um momento muito decisivo do filme e, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz o senador. Ao pedir dinheiro para Vorcaro, Flávio diz que havia risco de calote sobre o ator principal que interpreta Bolsonaro, Jim Caviezel, e o diretor da obra, Cyrus Nowrasteh.

Flávio ainda diz a Vorcaro que sabe que o banqueiro "está passando por um momento dificílimo aí também, com essa confusão toda", em referência à crise vivida pelo Master antes da liquidação pelo Banco Central (BC), em novembro do ano passado.

Em outras mensagens obtidas pelo Intercept, Flávio ainda escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs", disse.