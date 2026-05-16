Morre Wellington Rainho, um dos fundadores do Psol

A notícia gerou comoção entre ativistas, parlamentares e movimentos sociais. O sepultamento será neste domingo (17), na Capela 4 do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, às 11h

Em nota oficial de pesar, o PSOL lamentou a perda do ex-dirigente (Reprodução/Redes sociais)

Morreu, na manhã deste sábado (16), Wellington Rainho, um dos fundadores do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e uma das vozes mais expressivas na defesa dos direitos humanos e da reforma psiquiátrica no país. A notícia gerou comoção entre ativistas, parlamentares e movimentos sociais. O sepultamento será neste domingo (17), na Capela 4 do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, às 11h. O velório ocorre das 8h30 às 10h30.

Em nota oficial de pesar, o Psol lamentou a perda do ex-dirigente, destacando o papel fundamental dele na consolidação da legenda e na resistência política nas últimas décadas. Segundo o partido, Rainho "dedicou sua vida à construção de um projeto político comprometido com a justiça social, a democracia e a transformação do Brasil".

Além de sua forte atuação partidária, Wellington Rainho teve um papel pioneiro na luta antimanicomial. Na visão de seus companheiros, ele "transformou sua trajetória em instrumento de resistência, acolhimento e luta coletiva" dentro desse campo.

Ao prestar solidariedade aos familiares e amigos, o PSOL reafirmou o compromisso de manter viva e memória de Wellington: "Seu legado, no entanto, seguirá vivo em cada luta e em cada conquista que tivermos". O partido encerrou a homenagem com o tradicional: "Wellington presente, hoje e sempre".