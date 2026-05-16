Joaquim Barbosa se filia ao DC para concorrer à presidência: "Obama brasileiro"

O presidente do partido, ex-deputado João Caldas, afirma que Barbosa é o nome da unificação nacional

(FILES) In this file photo taken on August 02, 2012, showing Brazilian Supreme Court minister Joaquim Barbosa, taking part in the opening of the trial, known as 'mensalao', in Brasilia, Brazil. The former Supreme Court judge Joaquim Barbosa has a 10 percent of the voter intention for the October national elections even though he hasn't run yet. On April 19, 2018, he registered as a member of the Brazilian Socialist Party (PSB) something that enables him to run for president / AFP / Pedro Ladeira (crédito: AFP)

O ex-ministro Joaquim Barbosa se filiou ao partido Democracia Cristã (DC) e vai concorrer à presidência da República no lugar de Aldo Rebelo. A informação foi dada pelo Painel, da Folha de S.Paulo e confirmada pelo Correio. O presidente do DC, ex-deputado João Caldas, classificou Barbosa como "Obama Brasileiro".



Barbosa realizou a filiação no dia 2 de abril e vinha analisando junto a amigos e brasileiros comuns a chance de lançar uma candidatura ao Planalto. Os amigos pessoais do ex-ministro procuraram o presidente do DC para saber se ele aceitaria Barbosa na sigla e a resposta foi imediata.

"Disse que é uma honra para qualquer partido do mundo tê-lo em seu quadro", comentou João Caldas. A expectativa do partido é que vençam as eleições com esse novo nome para a disputa presidencial. "(Joaquim) une o Brasil, ele é o Joaquim do povo, a estabilidade constitucional e institucional dos Três Poderes, é uma unanimidade", disse Caldas.

Para o presidente do DC, Joaquim é independente e "não se curvará a nada que não seja republicano". "Fará todos os acordos políticos possíveis e necessários, uma escrita feita pelas mãos divinas, o homem certo na hora certa para consertar tudo que está de errado no Brasil", defendeu Caldas.

Questionado sobre uma chance de Barbosa se estabelecer como uma terceira via, principalmente após o vazamento de negociação de patrocínio entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro para o filme biográfico de Jair Bolsonaro, Dark Horse, Caldas foi direto: "Você não pode comparar Flávio Bolsonaro com Lula e nenhum outro candidato com Joaquim, ele está a anos luz à frente desse pessoal sem intelecto e envergadura. Vote 27, Joaquim para o Brasil, o Obama brasileiro".

História de superação

João Caldas destacou a história de vida do ex-ministro. Filho de mãe lavadeira e pai pedreiro, Barbosa foi servidor público concursado a vida toda. "Esse é o presidente que sonho para o país", comentou.

Barbosa integrou a Suprema Corte entre 2003 e 2014, quando se aposentou em julho daquele ano, adiantando a aposentadoria em dez anos e dois meses. O ex-ministro chegou a ser considerado um dos nomes à concorrer ao Planalto em 2018, mas acabou desistindo.