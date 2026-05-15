Maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, Lisboa terá quase 70 mil votantes em 2026

Com o crescimento do eleitorado, o consulado brasileiro reforçou a estrutura de votação em Lisboa para as eleições de outubro

Além da tradicional Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, os brasileiros também poderão votar na Faculdade de Letras e no prédio da Reitoria da instituição (Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE)

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que Lisboa, capital de Portugal, registrou novo crescimento no número de brasileiros aptos a votar nas eleições presidenciais de 2026. Segundo o balanço, divulgado após o encerramento do prazo para regularização e transferência do título, o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior agora registra 68.979 eleitores habilitados na capital portuguesa.

O número representa um avanço expressivo em relação às eleições de 2022, quando Lisboa contabilizava 45.273 eleitores. O aumento acompanha a expansão da comunidade brasileira em Portugal nos últimos anos, impulsionada pela busca por oportunidades de trabalho, estudo e melhores condições de vida.

Com o crescimento do eleitorado, o consulado brasileiro reforçou a estrutura de votação em Lisboa para as eleições de outubro. Além da tradicional Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, os brasileiros também poderão votar na Faculdade de Letras e no prédio da Reitoria da instituição.

A previsão é de que sejam disponibilizadas 183 seções eleitorais e 87 urnas eletrônicas, embora os números ainda possam passar por ajustes. Brasileiros que vivem no exterior votam apenas para presidente da República.

Em Portugal, além de Lisboa, haverá locais de votação nas cidades do Porto e Faro. Porto também aparece entre os maiores colégios eleitorais brasileiros fora do país, atrás apenas de Lisboa, Boston, Nagóia e Miami.

Segundo dados do Itamaraty e da Justiça Eleitoral, mais de 1 milhão de brasileiros residentes no exterior estarão aptos a votar nas eleições de 2026. A maior concentração de eleitores está na Europa, nos Estados Unidos e no Japão.