Flávio Bolsonaro tem reunião com Fachin e critica Alexandre de Moraes

Após o encontro, na sede do Supremo, senador afirmou que o ministro Moraes tem ultrapassado qualquer limite do "bom senso e do razoável"

Flávio critica decisão de Moraes do suspender por tempo indeterminado lei aprovada pelo Congresso e com veto derrubado, chamando de desrespeito ao processo democrático (Foto: Gustavo Moreno/STF)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, reuniu-se, nesta quarta-feira (13/5), com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin. O encontro tinha sido solicitado antes da suspensão dos efeitos da Lei da Dosimetria para os condenados por tentativa de golpe de Estado.

A reunião com Fachin ocorreu na sede da Corte. Ao deixar o local, Flávio fez elogios ao ministro, disse que não pretende responder a atritos do período eleitoral e que deseja manter a harmonia entre os Poderes.

"Foi uma oportunidade boa de conversa, de olho no olho, com uma pessoa que, a minha percepção sempre foi essa, e se confirmou, de um ministro equilibrado, que quer olhar pra frente, e que respeita as instituições, como eu também. Apenas para mostrar, como pré-candidato, a exemplo do que eu conversava com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que quero paz para fazer o meu melhor, sem precisar ficar amenizando qualquer atrito institucional que possa acontecer entre os poderes", disse o senador.



Críticas a Moraes

No entanto, apesar de elogiar Fachin, o parlamentar criticou o ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu os efeitos da Lei da Dosimetria para os condenados pelo 8 de janeiro e por tentativa de golpe de Estado. A decisão de Moraes vale até que a legislação seja avaliada pelo plenário do Supremo.

"Ele (Moraes) sozinho, mais uma vez, suspende os efeitos de uma lei aprovada no Congresso, que teve o veto derrubado. Simplesmente, ignora esse processo democrático, legal, regular que aconteceu, e suspende a lei por prazo indeterminado", disse.

O pré-candidato afirmou que "nunca teve problemas em conversar", mas disse que Alexandre ultrapassou limites. "Eu acho que ele tem cometido muitas injustiças e ultrapassado qualquer limite do bom senso e do razoável", concluiu.

