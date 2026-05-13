Para 43%, Lula saiu mais forte após encontro com Trump, diz pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Ricardo Stuckert/PR)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 13, mostra que uma fatia maior dos brasileiros considera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu fortalecido da reunião que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada. Os que pensam assim são 43%. Para 26%, Lula saiu mais fraco e, para 13%, saiu igual. Os que não sabem ou não responderam são 18%.

Há também os 37% que dizem que a reunião foi mais positiva a Lula, contra 20% que dizem ter sido mais negativa. Outros 6% dizem não ter sido nem positiva nem negativa e 37% não souberam ou não responderam.

Em relação aos efeitos para o Brasil, 60% disseram ter considerado a reunião boa para o País, contra 18% que a acharam ruim. Já 10% disseram não ter sido boa nem ruim para o Brasil e 12% não souberam ou não responderam.

Além disso, 70% dos entrevistados afirmaram terem sabido do encontro, contra 30% que disseram desconhecê-lo.

Quanto à atitude de Lula, 56% afirmaram que o petista teve uma postura "amigável", 13% consideram que ele foi duro e 3% que não foi nem amigável nem duro. Outros 28% não souberam ou não responderam.

A maioria (56%) defende que Lula seja aliado dos Estados Unidos, 29% que seja independente e 6% que seja opositor.

A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.

