Genial/Quaest: Lula volta a ficar à frente, com 42% das intenções de voto. Flávio tem 41%

Pesquisa Quaest mostra presidente e senador empatados tecnicamente em um cenário de 2º turno das eleições de outubro

Eleições: Lula volta a ficar à frente, com 42% das intenções de voto. Flávio tem 41% (AFP/Agência Brasil)

Uma nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (13), aponta mais um cenário de polarização acirrada para a sucessão presidencial de 2026. Em uma simulação de segundo turno, o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico, com o atual mandatário retomando a liderança numérica com 42% das intenções de voto, contra 41% do parlamentar.

O resultado reflete uma recuperação lenta e gradual de Lula. No levantamento anterior, realizado em abril, Flávio Bolsonaro aparecia à frente numericamente. A vantagem do petista, que chegou a ser de dez pontos em dezembro do ano passado, vinha encolhendo mês a mês até a estabilização atual.

O fiel da balança: o eleitor independente

Um dos dados mais estratégicos do levantamento foca nos eleitores "independentes" - aqueles que não se alinham nem ao lulismo nem ao bolsonarismo. Esse grupo representa 32% do eleitorado total e mostra-se dividido: 35% afirmam que não votariam em nenhum dos dois candidatos em um eventual segundo turno, enquanto 31% optariam por Flávio e 29% por Lula.

Melhora na avaliação do governo

A pesquisa também traz um respiro para o Palácio do Planalto no que diz respeito à gestão federal. A aprovação do governo Lula subiu de 43% para 46%, enquanto a desaprovação recuou de 52% para 49%. É a menor distância entre os dois índices (três pontos) registrada desde abril.

A melhora na percepção pública coincide com anúncios recentes feitos pelo governo, como:

- A nova edição do programa Desenrola, focado na renegociação de dívidas;

- O plano de combate a organizações criminosas;

- A revogação da "taxa das blusinhas" (imposto sobre compras internacionais de até US$ 50).

De acordo com a Quaest, 50% dos entrevistados consideram o programa Desenrola 2.0 uma boa iniciativa, e 48% acreditam que a medida ajudará efetivamente as famílias endividadas.

Sentimento do eleitor e medo do futuro

Quando questionados sobre as perspectivas para o país, 53% dos brasileiros ainda acreditam que o Brasil caminha na direção errada, contra 38% que veem o rumo atual como correto.

A divisão do país também se reflete nos temores eleitorais: 44% dos entrevistados afirmam ter mais medo de um retorno da família Bolsonaro ao poder, enquanto 42% dizem que o pior cenário seria a reeleição de Lula.

Dados técnicos

A pesquisa, encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.

Resumo dos números (2º Turno):

- Lula (PT): 42%

- Flávio Bolsonaro (PL): 41%

- Brancos/Nulos/Não vão votar: 14%

- Indecisos: 3%