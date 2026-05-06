Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem maior aprovação em Pernambuco, com 61%

Governo do atual presidente é desaprovado em SP, RJ, MG e mais 3 estados. Além de Pernambuco, Lula também tem aprovação na Bahia, Ceará e Pará

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert/PR)

Pré-candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem, em Pernambuco, o maior índice de aprovação (61%) entre eleitores de dez estados brasileiros, conforme o resultado da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (6). Os piores índices de desaprovação de seu governo foram registrados em Goiás, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Além de Pernambuco, nos estados da Bahia, Ceará e Pará, os níveis de aprovação superam os de desaprovação.

Enquanto Pernambuco é o Estado que mais aprova o governo Lula (61%), Goiás é o que mais desaprova (61%). No País, segundo a pesquisa, 52% dos eleitores disseram desaprovar o governo, enquanto 43% afirmaram aprová-lo. Outros 5% disseram não saber ou não responderam.

A pesquisa também mediu a avaliação do governo, com Pernambuco também se destacando. Na média geral, 31% classificaram a gestão como positiva, 26% como regular e 42% como negativa. Entre os estados, Pernambuco apresentou a melhor avaliação, com 47% de avaliação positiva, 25% regular e 26% negativa. Já Goiás registra o pior cenário, com 23% de avaliações positivas, 25% regulares e 49% negativas.

A Genial/Quaest ouviu 11.646 pessoas entre os dias 21 e 28 de abril, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais em São Paulo e de três pontos nos demais Estados pesquisados, com nível de confiança de 95%. Foram selecionados os estados cuja população corresponde a aproximadamente 75% do eleitorado nacional.

As pesquisas foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos BR-01368/2026, BR-01347/2026, BR-06915/2026, BR-08703/2026, BR-09928/2026, BR-03473/2026, BR-00430/2026, BR-01656/2026, BR-01755/2026 e BR-06207/2026.



