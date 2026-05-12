Pesquisa interna do PL mantém Clarissa Tércio no radar para vice de Flávio Bolsonaro

Pesquisa mostrou que a candidatura de Flávio Bolsonaro cresceu minimamente após ser testada com nomes do PP e Novo

De acordo com o apurado, Clarissa Tércio foi a melhor avaliada entre as mulheres (Foto: Câmara dos Deputados e Agência Brasil)

Um levantamento interno do PL mostrou que o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro se mantém estagnado ao ser avaliado com outros quatro possíveis nomes para compor sua majoritária. Entre os nomes, o da deputada federal Clarissa Tércio (PP/PE) segue com força. É o que informam fontes ouvidas pela reportagem do Diario.

De acordo com as informações, os avaliados na pesquisa tiveram variações apenas decimais, indicando que a definição de vice terá impacto limitado na campanha. O desafio do PL será transformar a resistência de parte do eleitorado em votos efetivos.

Além de Clarissa Tércio, a pesquisa testou os nomes da senadora e ex-ministra da Agricultura no Governo Bolsonaro, Tereza Cristina (PP/MS), a deputada federal Simone Marquetto (PP/SP) e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

De acordo com o apurado, Zema obteve o melhor desempenho numérico, ainda que dentro das casas decimais. Clarissa Tércio foi a melhor avaliada entre as mulheres. Já Tereza Cristina, que vinha sendo mencionada como forte nome por sua proximidade com o agronegócio, teve o menor desempenho.

A decisão final de quem estará em sua majoritária será de Flávio Bolsonaro, que já sinalizou que não quer uma chapa puro-sangue, formada por membros do PL, e que não abrirá mão do Progressistas (PP).

Fontes asseguram que, diante da estagnação percentual de Flávio Bolsonaro nos levantamentos internos, o nome do senador não é unânime dentro do partido.

Ciro Nogueira no palanque

Em entrevista à CNN Brasil, nesta terça-feira (12), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que ainda quer o senador Ciro Nogueira (PP/PI) no palanque de Flávio Bolsonaro. “Se provarem alguma coisa contra ele, a conversa muda. Temos que dar o direito de defesa a ele", disse.

Ciro foi alvo de operação que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. Nesta terça, ele declarou, em postagem nas redes sociais, que tem sofrido ataques em decorrência do ano eleitoral e cita investigação contra ele em 2018. O congressista garantiu ainda que “nunca recebeu nenhum valor ilícito ou cometeu qualquer irregularidade”.