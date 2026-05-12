Danilo Cabral é indicado para assumir secretaria no Ministério do Empreendedorismo

Indicado pelo presidente nacional do PSB, João Campos, em articulação junto ao ministro da pasta, Paulo Pereira, Cabral agora integra o grupo de cargos do governo indicados pelo partido

Ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral (Fotos: Rafael Vieira)

O ex-deputado federal pernambucano Danilo Cabral (PSB) foi indicado para assumir uma secretaria no Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), no governo do presidente Lula.

Indicado para integrar a gestão, pelo presidente nacional do PSB, João Campos, em articulação junto ao ministro da pasta, Paulo Pereira, Cabral agora integra o grupo de cargos do governo indicados pelo PSB.

Danilo Cabral agradeceu a confiança do partido e das lideranças envolvidas na indicação. Filiado ao PSB há mais de três décadas, ele ressaltou sua trajetória no serviço público e disse estar motivado para a nova missão.

“Agradeço a confiança do PSB, partido no qual milito há mais de 32 anos, ao presidente João Campos, ao ministro Paulo Pereira e ao presidente Lula. Ao longo da minha trajetória de vida, como Servidor Público, Deputado Federal, Secretário de Estado e Superintendente da Sudene, sempre procurei trabalhar com diálogo, compromisso e dedicação ao desenvolvimento de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. É com esse mesmo espírito que assumo esse novo desafio”, afirmou Danilo Cabral.

O novo secretário também declarou estar “animado com o novo desafio” e destacou a importância de contribuir com políticas voltadas ao fortalecimento das micro e pequenas empresas, consideradas estratégicas para a geração de emprego e renda no país.

Em publicação nas redes sociais, João Campos destacou a experiência política e administrativa de Danilo Cabral e afirmou que o aliado terá papel importante no fortalecimento do setor empreendedor no país.

“Acabo de me reunir com o amigo Danilo Cabral, que agora assume um novo desafio no Governo do Brasil. Ele irá comandar a secretaria do Ministério de Empreendedorismo e Micro e Pequenas Empresa (MEMP) e estará ao lado do presidente Lula para ajudar a promover o verdadeiro motor da economia do país, que são os empreendedores brasileiros. Tenho certeza que, com sua experiência e competência já testada, dará uma grande contribuição ao país neste momento”, comentou Campos.

O ministro Paulo Pereira também comemorou a chegada do ex-deputado à equipe ministerial. “Danilo é um grande companheiro que muito contribuirá com o nosso projeto no Ministério do Empreendedorismo! Seja bem-vindo!”, afirmou.

Com passagem pela Câmara dos Deputados, pelo Governo de Pernambuco e pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Danilo Cabral retorna ao cenário nacional em uma função voltada ao incentivo ao empreendedorismo e ao fortalecimento dos pequenos negócios brasileiros.

