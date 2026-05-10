Lula e Flávio Bolsonaro publicam mensagens de Dia das Mães com acenos ao eleitorado feminino

O presidente relembrou sua mãe, Dona Lindu, a quem atribuiu a inspiração para sua crença em um Brasil mais justo. Flávio publicou um vídeo em que narra uma mensagem de agradecimento às mães

Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR e Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

Em comemoração ao Dia das Mães neste domingo, 10, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), utilizaram as redes sociais para publicar homenagens às mulheres, que são um público-chave nas eleições deste ano.

Em sua postagem, o presidente relembrou sua mãe, Dona Lindu, a quem atribuiu a inspiração para sua crença em um Brasil mais justo, afirmando que aprendeu com ela a nunca desistir. "Antes de qualquer cargo, antes de qualquer título, eu sou filho de Dona Lindu. E esse será sempre o maior orgulho da minha vida", escreveu. O texto estende ainda a homenagem a "milhões de mulheres brasileiras que sustentam suas famílias com a própria coragem".

Por sua vez, o senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo em que narra uma mensagem de agradecimento às mães. O texto de Bolsonaro ressalta a perseverança materna: "Uma mãe pode até se cansar. Mas nunca desiste". O pré-candidato do PL desejou um feliz Dia das Mães a todas as famílias brasileiras, personalizando a homenagem nas figuras de sua esposa, Fernanda, e de sua mãe, Rogéria Bolsonaro.

Na pesquisa Real Time/Big Data publicada no início desta semana, Lula tem 43% dos votos de mulheres, enquanto Flávio é citado por 32%, no cenário estimulado. Entre os homens, ambos empatam com 36%. Dados do Tribunal Superior Eleitoral de março mostram que as votantes do sexo feminino no Brasil são 52,8% do total. Em números absolutos, são 82,8 milhões de mulheres e 73,9 milhões de homens eleitores registrados.

