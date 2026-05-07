Caso Master: Ciro Nogueira é alvo da PF em nova fase da operação Compliance Zero

Serão cumpridos mandados de busca e apreensão no endereço do senador em Brasília

Senador Ciro Nogueira (PP) (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Ciro Nogueira (PP), presidente do Partido Progressistas, é um dos alvos da nova fase da operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (7). As informações são do g1.

A operação investiga suspeitas de fraudes financeiras. Serão cumpridos pela Polícia Federal mandados de busca e apreensão no endereço de Ciro Nogueira, em Brasília.

De acordo com a decisão, obtida pela jornalista Ana Flor, a PF identificou uma “suposta conduta do senador em favor do banqueiro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas".

Como revelou o Estadão, a PF tinha encontrado no celular de Vorcaro diálogos com o senador e ordens de pagamento do banqueiro para uma pessoa de nome Ciro, citado sem sobrenome. Na época, o senador disse conhecer Vorcaro, mas afirmou não ter proximidade e negou ter recebido pagamentos.

A Polícia Federal encontrou mensagens no celular de Vorcaro nas quais ele se refere ao senador como um "grande amigo de vida" e comemora uma iniciativa legislativa de Ciro que beneficiava o Master.

A data da mensagem de comemoração ao que chamou de "bomba atômica no mercado financeiro", 13 de agosto de 2024, coincide com a da emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autonomia financeira do Banco Central, apresentada por Ciro Nogueira, para aumentar o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil por CPF para R$ 1 milhão.

A proposta foi identificada por políticos e integrantes do mercado financeiro como uma das primeiras "digitais" de favorecimento ao Master no Congresso.

A cobertura do FGC era uma das principais estratégias do Banco Master para alavancar os investimentos em seus Certificados de Depósitos Bancários (CDBs),como mostrou o Estadão em agosto do ano passado.



Ao todo, o Supremo Tribunal Federal expediu 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária relacionados à operação, que estão sendo cumpridos pelos policiais federais no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.

O alvo de prisão seria Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. Ele foi preso em Minas Gerais.



Foram autorizados pela decisão judicial o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores.

Com informações do Estadão Conteúdo.