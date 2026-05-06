TRE-PE encerra prazo para cadastro eleitoral com mais de 1 milhão de atendimentos

Com movimento intenso no último dia, TRE-PE registra alta procura por revisões cadastrais e biometria para as Eleições 2026

Filas marcam último dia para regularizar título de eleitor no Recife (Foto: Rafael Vieira / DP Foto)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) finalizou o período de cadastro eleitoral para as Eleições 2026 nesta quarta-feira (6). Segundo balanço parcial, foram realizados 1.065.256 atendimentos em todo o estado de novembro de 2024 até hoje.

De acordo com o TRE-PE, os dados mostram um crescimento na procura pelos serviços eleitorais, especialmente nos últimos meses. Entre 1º de novembro de 2025 e 6 de maio de 2026, foram registrados 587.155 atendimentos, superando o volume do período anterior, de 1º de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2025, que contabilizou 478.101 atendimentos.

No acumulado geral, os serviços mais demandados foram as atualizações cadastrais, que incluem a coleta da biometria. Segundo o Tribunal, os dados englobam atendimento em cartórios eleitorais, centrais e postos instalados em locais estratégicos, como shoppings e outros espaços de grande circulação, além de ações itinerantes.

Confira os números:

Revisões cadastrais: 634.056

Alistamentos (1º título): 270.805

Transferências de domicílio eleitoral: 160.395

Último dia

Neste último dia para regularização do título eleitoral, o movimento foi intenso. Até as 16h desta quarta, já haviam sido registrados 18.327 atendimentos, sendo:

17.081 atendimentos presenciais

1.246 atendimentos pelo Título Net (internet)

Para o TRE-PE, a tendência é que o total de atendimentos ultrapasse os 20 mil, diante da alta procura de eleitores que deixaram para regularizar a situação eleitoral no prazo final.

