Saiba o que acontece com prefeitos e governadores que renunciam para disputar eleições, como João Campos
Em todo o Brasil, já foram registradas a renúncia de dez prefeitos de capitais que deixaram seus cargos de olho nas eleições de 2026, além de onze governadores
Publicado: 06/04/2026 às 12:28
Em seu último discurso como prefeito do Recife, João Campos agradeceu a confiança e revisitou seus cinco anos de gestão (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)
Assim como a renúncia do prefeito João Campos (PSB) no Recife, para disputar o Governo de Pernambuco, em todo o Brasil acontecem renúncias de gestores públicos para disputar outros cargos nas eleições de outubro, seguindo as regras definidas pela legislação eleitoral brasileira. O movimento faz parte de um processo obrigatório para quem deseja concorrer em 2026.
Em todo o Brasil, já foram registradas a renúncia de dez prefeitos de capitais que deixaram seus cargos de olho nas eleições de 2026, além de onze governadores. A movimentação redesenha o comando de estados e cidades, marcando o início de um novo ciclo eleitoral no país.
Uma vez que a decisão de renúncia é tomada, ela é irreversível. Prefeitos e governadores que deixam seus cargos para disputar eleições não podem voltar às funções, mesmo que sejam derrotados nas urnas.
Ao deixar o cargo, prefeitos e governadores passam pela chamada desincompatibilização. Na prática, isso significa que precisam se afastar definitivamente da função para evitar o uso da máquina pública em benefício próprio durante a disputa eleitoral.
Depois da renúncia, esses políticos ainda não são considerados candidatos oficiais, mas passam a atuar como pré-candidatos, podendo participar de agendas públicas, articulações políticas e debates, mas sem fazer campanha eleitoral formal.
A oficialização só acontece durante as convenções partidárias, que de acordo com o calendário eleitoral deverão ser realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.
Nesse período os partidos definirão quem serão seus candidatos nas eleições. Para disputar um cargo eletivo, é obrigatório estar filiado a um partido e ter o nome aprovado internamente. Após a escolha, as legendas precisam registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Somente depois dessa etapa os nomes passam a constar oficialmente na disputa.
A campanha eleitoral, por sua vez, tem data certa para começar. A propaganda só é permitida a partir de 16 de agosto. Antes disso, qualquer pedido explícito de voto é proibido pela legislação.