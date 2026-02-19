Presidente do Psol-PE reafirma pré-candidatura de Ivan Moraes ao governo

Samuel Herculando ainda ressaltou a solidez da federação Rede/Psol. Rede divulgou ontem nome próprio para disputa para o governo do estado

Samuel Herculano, Presidente do Diretório Estadual do PSOL Pernambuco. (ASCOM PSOL-PE)

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que integra uma federação partidária com a Rede Sustentabilidade, divulgou nesta quinta-feira (19), uma nota pública reafirmando a manutenção das pré-candidaturas de Ivan Moraes Filho ao Governo de Pernambuco e da vereadora Jô Cavalcanti ao Senado Federal. A manifestação ocorreu após o anúncio do reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, como pré-candidato ao governo do estado pela Rede, feito na última quarta-feira (18).

No comunicado, o presidente estadual do Psol, Samuel Herculano, destacou a solidez da federação entre partidos e ressaltou que a Rede possui autonomia para lançar seus próprios nomes, desde que sejam respeitados os termos previstos no estatuto federativo.

Herculano afirmou ainda que, neste momento, a federação está concentrada na construção de uma estratégia comum pautada por três eixos centrais: contribuir para a reeleição do presidente Lula, formular um plano de governo consistente e transformador para Pernambuco e eleger uma bancada expressiva de deputados estaduais e federais. O compromisso com o fortalecimento do campo da esquerda e com o diálogo democrático interno também foi reiterado como prioridade da unidade partidária.