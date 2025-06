Vereadora Jô Cavalcanti será pré-candidata ao Senado pelo PSOL

Vereadora Jô Cavalcanti será pré-candidata ao Senado Federal (Câmara Municipal do Recife)

O PSOL de Pernambuco escolheu a vereadora do Recife Jô Cavalcanti como pré-candidata ao Senado em 2026. A parlamentar já vinha sendo sondada pelas lideranças estaduais, e foi uma escolha unânime no diretório.

“É urgente que mulheres negras, periféricas e do campo progressista ocupem cadeiras no Congresso Nacional. A luta nos mostra que o povo tem que estar no centro do poder e o Senado ainda é um espaço de maioria conservadora, com pouca representação de mulheres e pessoas negras. Nós podemos mudar isso”, afirmou Cavalcanti.

O presidente estadual do PSOL, Samuel Herculano, destacou a unidade do partido no Estado em torno das escolhas dos nomes que disputarão as eleições de 2026 pela sigla. A indicação do ex-vereador Ivan Moraes foi a primeira da história do partido em Pernambuco que teve unanimidade para concorrer ao Governo de Pernambuco.

"Nossa vereadora do Recife teve seu nome ratificado por unanimidade. Não houve divergências sobre a indicação de Jô Cavalcanti para concorrer ao Senado. É uma liderança de luta, com longa trajetória nos movimentos sociais, na luta por moradia, trabalho digno, contra o racismo e o machismo", afirmou.

Eleita vereadora do Recife no ano passado, Jô Cavalcanti é mulher negra, feminista, camelô, militante da luta do comércio informal e coordenadora nacional do MTST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem-Teto. Ela foi deputada estadual pelo mandato coletivo JUNTAS.