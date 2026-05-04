Raquel Lyra e Eduardo da Fonte devem oficializar aliança ainda esta semana
Segundo assessoria do deputado, Eduardo e Raquel já se reúnem nesta terça (4) para a gravação de uma inserção partidária ao lado de deputados estaduais
Publicado: 04/05/2026 às 14:34
Governadora Raquel Lyra e deputado federal Eduardo da Fonte (Foto: Divulgação)
A aguardada confirmação de apoio entre a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) deverá ser oficializado nos próximos dias, com o anúncio previsto para acontecer no próximo final de semana, entre a sexta (9) e o sábado (10).
Nesta terça-feira (4), o parlamentar e a gestora já se reúnem para a gravação de uma inserção partidária ao lado de deputados estaduais, de acordo com a assessoria de Fonte.
A reunião acontece poucos dias após um gesto público de reaproximação entre os dois. Na última semana, eles participaram juntos de uma formatura de policiais militares, marcando a retomada do diálogo político.
Nos bastidores, Eduardo da Fonte também tenta viabilizar seu nome para disputar uma vaga no Senado na chapa de Raquel Lyra.
A relação entre os dois havia esfriado após o parlamentar também manter conversas com o grupo do pré-candidato ao governo João Campos (PSB). A situação fez com que a governadora decidisse substituir indicados do grupo do deputado em órgãos estaduais, como Lafepe, Ceasa e Porto do Recife.