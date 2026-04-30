Lula anuncia lançamento do Novo Desenrola Brasil

Em pronunciamento pelo Dia do Trabalhador, presidente ainda defendeu o fim da escala 6 x 1 e ressaltou as ações feitas para reverter a crise do petróle

O presidente Lula em pronunciamento na TV (Foto: Divulgação/Governo Federal)

Na véspera do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, o presidente Lula (PT) se pronunciou à nação. Em sua fala, o presidente anunciou o lançamento do Novo Desenrola Brasil, defendeu o fim da escala 6 x 1 e as ações para reverter a crise do petróleo causada pelos conflitos no Oriente Médio. Além disso, o petista fez um balanço do que foi construído no país sob sua gestão.

Lula, no entanto, não comentou a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Senado e nem a derrubada de seu veto, pelo Congresso Nacional, ao PL da Dosimetria, que pode reduzir a pena de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe.

Novo Desenrola Brasil

Vamos lançar na próxima segunda-feira (4) o Novo Desenrola Brasil, um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida no cartão de crédito, no cheque especial, no rotativo, do crédito pessoal e até do Fies. Os brasileiros endividados terão juros mais baixos, de no máximo 1,99%, e descontos de 30% até 90% no valor da dívida. Cada pessoa poderá sacar até 20% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Escala 6 x 1

Este ano, aqui no Brasil, o 1º de maio tem um significado especial. Porque nós demos, neste mês de abril, um passo histórico para o nosso país. Encaminhei ao Congresso Nacional um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho, que passará a ser de no máximo 40 horas semanais, com dois dias de folga por semana, sem redução de salário. Não faz sentido que em pleno século 21, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar 6 dias por semana para descansar apenas um dia.

Conflito no Oriente Médio

Países do mundo inteiro estão sentindo os efeitos da guerra no Oriente Médio. O petróleo ficou mais caro e isso vem pressionando os preços dos combustíveis em todo o planeta. Quando os combustíveis sobem, o custo do transporte cresce, o preço dos alimentos aumenta e o custo de vida fica mais caro para o povo. Mas o nosso governo agiu rapidamente. Com muito esforço, tiramos os impostos dos combustíveis, tomamos uma série de medidas urgentes para conter o aumento dos preços, garantir o abastecimento e aliviar o peso da guerra sobre as famílias brasileiras. Graças a essas ações, o Brasil tem sido um dos países menos afetados pela crise global.

Soberania

Em um mundo cada vez mais instável, com guerras e incertezas se espalhando, é fundamental que o Governo do Brasil esteja do lado do povo. Nossa nação precisa ser protegida. Nossa soberania e nossas riquezas têm que ser defendidas. O Brasil é grande demais para abaixar a cabeça. O Brasil não aceita ser quintal de ninguém.