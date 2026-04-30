Rejeição da indicação de Messias ao STF: veja reação de senadores de Pernambuco
Votação secreta impede identificação dos votos individuais, mas parlamentares do estado se manifestaram publicamente após derrota histórica no Senado
Publicado: 30/04/2026 às 16:58
Indicação de Jorge Messias ao STF é rejeitada: veja como se posicionaram senadores de Pernambuco (Agência Senado)
A rejeição histórica da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite da quarta-feira (29), provocou reações - e também silêncio - entre os senadores de Pernambuco.
Embora o sistema do Senado registre apenas a participação dos parlamentares, sem detalhar se os votos foram favoráveis ou contrários à indicação, declarações públicas feitas após a sessão revelam leituras divergentes sobre o resultado - que representa uma derrota significativa para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A indicação de Messias foi rejeitada por 42 votos contrários e 34 favoráveis, abaixo dos 41 necessários para aprovação. Houve ainda uma abstenção. O resultado interrompe uma sequência de aprovações que vinha desde a Constituição de 1988 e faz do advogado-geral da União o primeiro nome barrado para o STF em mais de três décadas.
Entre os três senadores de Pernambuco, todos participaram da votação, e dois se manifestaram publicamente.
O senador Humberto Costa (PT) classificou o episódio como “muito triste para a democracia” e afirmou que a rejeição representou uma “afronta” às atribuições constitucionais do presidente da República. Em publicação nas redes sociais, ele criticou o que chamou de “jogo político baixo” e avaliou que a decisão “macula um dos processos mais legítimos da dinâmica democrática”.
“Torço para que o Senado da República retome seu curso e que episódios dessa natureza não voltem a se repetir pelo bem do Estado democrático de Direito”, completou.
Na mesma linha, a senadora Teresa Leitão (PT) também lamentou o desfecho. Segundo ela, o país “perde a oportunidade de ver um grande nome ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal”. A parlamentar destacou a trajetória de Messias e afirmou que houve “contaminação eleitoral em uma escolha de tanta responsabilidade”.
Já o senador Fernando Dueire (MDB) participou da votação, mas não se pronunciou publicamente até o momento sobre o resultado.
Com a vaga ainda em aberto, caberá ao presidente Lula indicar um novo nome para apreciação dos senadores.
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