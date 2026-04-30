Rejeição da indicação de Messias ao STF: veja reação de senadores de Pernambuco

Votação secreta impede identificação dos votos individuais, mas parlamentares do estado se manifestaram publicamente após derrota histórica no Senado

Indicação de Jorge Messias ao STF é rejeitada: veja como se posicionaram senadores de Pernambuco (Agência Senado)

A rejeição histórica da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite da quarta-feira (29), provocou reações - e também silêncio - entre os senadores de Pernambuco.

Embora o sistema do Senado registre apenas a participação dos parlamentares, sem detalhar se os votos foram favoráveis ou contrários à indicação, declarações públicas feitas após a sessão revelam leituras divergentes sobre o resultado - que representa uma derrota significativa para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A indicação de Messias foi rejeitada por 42 votos contrários e 34 favoráveis, abaixo dos 41 necessários para aprovação. Houve ainda uma abstenção. O resultado interrompe uma sequência de aprovações que vinha desde a Constituição de 1988 e faz do advogado-geral da União o primeiro nome barrado para o STF em mais de três décadas.

Entre os três senadores de Pernambuco, todos participaram da votação, e dois se manifestaram publicamente.

O senador Humberto Costa (PT) classificou o episódio como “muito triste para a democracia” e afirmou que a rejeição representou uma “afronta” às atribuições constitucionais do presidente da República. Em publicação nas redes sociais, ele criticou o que chamou de “jogo político baixo” e avaliou que a decisão “macula um dos processos mais legítimos da dinâmica democrática”.

“Torço para que o Senado da República retome seu curso e que episódios dessa natureza não voltem a se repetir pelo bem do Estado democrático de Direito”, completou.

Na mesma linha, a senadora Teresa Leitão (PT) também lamentou o desfecho. Segundo ela, o país “perde a oportunidade de ver um grande nome ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal”. A parlamentar destacou a trajetória de Messias e afirmou que houve “contaminação eleitoral em uma escolha de tanta responsabilidade”.

Já o senador Fernando Dueire (MDB) participou da votação, mas não se pronunciou publicamente até o momento sobre o resultado.

Com a vaga ainda em aberto, caberá ao presidente Lula indicar um novo nome para apreciação dos senadores.