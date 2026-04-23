Ministério dos Transportes e Governo de PE entregam duplicação da BR-104 no Agreste

Com investimento de R$ 390 milhões, obra incluiu a duplicação da via e a requalificação da infraestrutura, com serviços de pavimentação, drenagem e sinalização

A BR-104 foi inaugurada hoje (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Ministério dos Transportes e o Governo de Pernambuco inauguraram, nesta quinta-feira (23), as obras de duplicação e restauração da BR-104, que beneficia os municípios de Caruaru, Toritama e Taquaritinga do Norte, localizados no Agreste do estado. Ao todo, foram modernizados 51,4 quilômetros, com investimento total de R$ 390 milhões.

A expectativa do governo estadual é de que o serviço fortaleça o escoamento da produção do Polo de Confecções do Agreste, reduza custos logísticos e contribua para a integração regional, atendendo a uma antiga demanda da população e do setor produtivo.

A intervenção na BR-104 incluiu a duplicação da via e a requalificação da infraestrutura, com serviços de pavimentação, drenagem e sinalização.

De acordo com o Governo Federal, a BR-104 é um eixo importante que interliga Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, consolidando seu papel estratégico para o desenvolvimento do Nordeste. O governo estima que cerca de 17 mil motoristas serão beneficiados pela obra.

“Melhoramos essa ligação e avançamos em novos investimentos, como a travessia urbana de Toritama e a futura variante, que já está em fase de projeto. É uma obra estratégica para destravar a logística e impulsionar o crescimento da região”, pontuou o ministro dos Transportes, George Santoro.

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que o edital para a obra da variante de Toritama, que tem como objetivo desviar o tráfego pesado do centro urbano da cidade, será lançado em maio. Além disso, declarou que a revitalização da BR-104 foi feita em “uma parceria extraordinária” com o Governo Federal. “Pedi apoio ao presidente para terminar, pedi apoio ao ministro para terminar e a gente encontrou o caminho do jeito certo”, disse a gestora.

Segundo Raquel Lyra, os recursos precisaram ser enviados para o Governo Federal para, então, a obra ser retomada. “Isso não seria possível sem esse entendimento para poder passar pelo Tribunal de Contas da União e superar o processo administrativo no DNIT”, explicou. A obra foi retomada em setembro de 2023, após período de paralisação.



Críticas

Também presente no ato, o senador Fernando Dueire (PSD), que defendeu a duplicação da BR-104, teceu elogios à gestão de Raquel Lyra e criticou governos passados. Para o senador, Raquel está “cuidando daquilo que ficou no descaso, não recebeu manutenção e nem cuidados”.

“Ela está cuidando da estrada, mas não se bastou nessa, está cuidando também da construção da 232, além de São Caetano, fazendo com que nós tenhamos até Belo Jardim ela duplicada. E vocês, melhor do que ninguém sabem, o que aconteceu nas cidades depois das duplicações”, afirmou o senador.