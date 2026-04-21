LOA e Compesa estão na pauta da assembleia de prefeitos nesta quarta-feira (22)

Reunião será às 9h, no auditório da entidade, no Recife, e terá caráter deliberativo

Prefeito de Aliança e presidente da Amupe, Pedro Freitas. (Foto: Lu Rocha)

Uma Assembleia Extraordinária com prefeitos e prefeitas de Pernambuco, promovida pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) nesta quarta-feira (22), discute a Lei Orçamentária Anual (LOA) e os repasses relacionados à microrregião do Pajeú no âmbito da Compesa.

A reunião será às 9h, no auditório da entidade, no Recife, e terá caráter deliberativo. O debate sobre a LOA terá foco nas diretrizes que influenciam a gestão dos municípios e na construção de encaminhamentos institucionais junto aos órgãos competentes. Com relação à Compesa, a assembleia tratará sobre critérios, valores e cronograma de repasses.

“A participação dos prefeitos e prefeitas é fundamental, pois a Amupe está trazendo temas estratégicos que contribuem diretamente para o fortalecimento das gestões municipais, promovendo diálogo, alinhamento e a construção conjunta de soluções para os desafios enfrentados pelos municípios pernambucanos”, reforçou o presidente da Amupe e prefeito de Aliança, Pedro Freitas.