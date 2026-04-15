São João 2026: painel de transparência do MPPE recebe informações de prefeituras e do governo a partir de 4 de maio

Na terça (14), o painel foi ao ar no site do MPPE. No entanto, o Centro de Apoio Operacional em Defesa do Patrimônio Público e do Terceiro Setor do MPPE informou que a plataforma "passa, por ajustes técnicos"

Festejos de São João em Petrolina (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PETROLINA)

O Ministério Público de Pernambuco informou, nesta quarta (15), que, a partir do dia 4 de maio, o Painel de Transparência dos Festejos Juninos receberá informações de prefeituras e do governo do estado sobre as contratações artísticas de 2026.

Na terça (14), o painel foi ao ar no site do MPPE. No entanto, o Centro de Apoio Operacional em Defesa do Patrimônio Público e do Terceiro Setor do MPPE informou que a plataforma “passa, por ajustes técnicos”.

"Prefeituras que anteciparam as informações antes dos ajustes técnicos deverão acessar novamente o sistema a partir do próximo dia 4", explica o coordenador do CAO Patrimônio Público, Promotor de Justiça Hodir Flavio Guerra Leitão.

Posteriormente será divulgada a data em que os dados de 2026 sobre a programação e as despesas com atrações artísticas das festas juninas estarão disponíveis para consulta pela sociedade.

Histórico

Lançado em 2024, o Painel do MPPE contou com a adesão de 100% dos municípios, que fazem o envio voluntário de dados. A iniciativa, com apoio do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), do Ministério Público de Contas e da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), tornou-se importante ferramenta em apoio às gestões publicas e ao controle social.