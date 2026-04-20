"Pernambuco nunca teve tanto dinheiro. O que falta é gestão", diz Mário Ricardo sobre impasse na LOA

Deputado estadual Mário Ricardo (Foto: Nando Chiappetta)

O deputado estadual Mário Ricardo (Podemos) fez duras críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), nesta segunda-feira (20), em entrevista à Rádio Folha. Ao comentar o impasse envolvendo a Lei Orçamentária Anual (LOA) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o parlamentar afirmou que o problema do estado não é falta de recursos, mas sim de administração.

“Pernambuco nunca teve tanto dinheiro. O que falta é gestão, planejamento e execução de verdade”, declarou. Apesar de falar que mantém respeito pessoal pela governadora, Mário Ricardo repreendeu a condução política da gestão Lyra. Para ele, o governo tem priorizado o debate político em detrimento da execução de ações concretas.

“O governo está se desculpando com essa discussão. Mas não é isso que impede o Estado de andar. Tem dinheiro e tem ferramentas para agir”, assegurou o deputado.

O parlamentar também afirmou que a gestão tem foco eleitoral antecipado. “Desde o primeiro momento, se pensou na reeleição e não na gestão. O discurso é uma coisa, mas a prática mostra outra”, disse.

Impasse da LOA

Sobre o embate em relação à Lei Orçamentária, Mário Ricardo ainda destacou que o orçamento já foi aprovado dentro do prazo, ainda em 2025, agora com a polêmica girando em torno do percentual de remanejamento pedido pelo governo.

O deputado também destacou que a própria base governista votou a favor da redução do percentual nas comissões e em plenário. “Se não estava de acordo com o que a governadora queria, faltou articulação com a própria base. Foi tudo aprovado normalmente”, afirmou.

Atuação independente

Mário Ricardo reforçou que atua com independência política, mesmo após deixar o Republicanos e se filiar ao Podemos, partido que integra a base da governadora. Ele afirmou que sua posição foi previamente alinhada dentro da legenda. “Minha formação política sempre foi independente. Apoio o que é positivo e critico o que é negativo”.

O deputado também confirmou apoio a João Campos na disputa pelo governo do Estado. “Eu acredito que João tem capacidade de ser um grande governador. Por isso estou ao lado dele”, afirmou.