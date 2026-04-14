Ministro Wolney Queiroz seguirá internado no Recife até o próximo sábado

O ministro da Previdência Social apresentou um quadro de desconforto abdominal na última segunda-feira e permanecerá internado até o próximo sábado em hospital, no Recife

Bom dia, Ministro com Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social (Crédito: Diego Campos / Secom - PR)

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, apresentou um quadro de desconforto abdominal na última segunda-feira (13) e permanecerá internado até o próximo sábado (18) no Hospital Memorial Star, no Recife. Enquanto o ministro estiver de licença médica, o secretário-executivo do ministério, Felipe Cavalcante, exercerá a função de ministro substituto.

De acordo com nota enviada ao Diario, a equipe médica diagnosticou uma crise de colecestite que requer tratamento medicamentoso com antibióticos.

No início da semana, o ministro cumpriu agenda na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), com foco na atuação integrada entre o Legislativo e o governo federal.

Confira a nota na íntegra

"O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, permanecerá internado no Hospital Memorial Star, no Recife, até o próximo sábado (18), em tratamento à base de antibióticos para combater uma colecestite. Após avaliação sobre o efeito da medicação, o ministro poderá continuar o tratamento em casa. Enquanto estiver de licença médica, o secretário-executivo do ministério, Felipe Cavalcante, exercerá a função de ministro substituto".

