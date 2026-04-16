Cada um com sua versão: briga entre Eduardo Moura e Romero Albuquerque vai para redes sociais

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais do vereador Eduardo Moura e o deputado estadual Romero Albuquerque protagonizaram uma discussão acalorada na última terça-feira

O vereador Eduardo Moura (NOVO) e o deputado estadual Romero Albuquerque (PSB) protagonizam discussão (Reprodução/Redes Sociais)

O vereador Eduardo Moura (NOVO) e o deputado estadual Romero Albuquerque (PSB) protagonizaram uma discussão acalorada na última terça-feira (14), na Câmara dos Vereadores do Recife. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais de ambos, que continuaram alimentando a divergência por meio de comentários e vídeos.

O vídeo do confronto viralizou, e cada um dos envolvidos apresentou sua versão dos fatos. Moura sustenta que Romero teria subido à tribuna durante seu discurso com a intenção de confrontá-lo e que “o deputado está querendo aparecer no momento pré-eleição”. Já o deputado afirma que foi ao local apenas para cumprimentar o presidente da sessão, Zé Neto (PSB), e a primeira-secretária, Professora Ana Lúcia (Republicanos).

Uma das causas centrais da discussão, já de outras postagens anteriores de ambas as partes, foi a morte de uma criança de 8 anos em Recife. Moura havia afirmado publicamente que o caso estaria relacionado a problemas no Hospital da Criança do Recife, entregue recentemente ainda na gestão do prefeito João Campos (PSB). .

Em nota oficial, o partido Novo repudiou a conduta do deputado, afirmando que a atitude não teria atingido apenas o vereador, mas também representaria uma afronta à população do Recife ao tentar intimidar um representante eleito no exercício de suas funções.

Procurada pelo Diario, a assessoria de Eduardo Moura informou que manteve a nota emitida no dia do ocorrido e que pretende protocolar uma ação na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Segundo a equipe, os detalhes jurídicos ainda estão sendo definidos e não há, até o momento, prazos estabelecidos.

A assessoria de Romero Albuquerque também manteve a nota enviada apontando que lamenta o episódio ocorrido na Câmara Municipal do Recife, mas esclarece que “não poderia deixar de responder com transparência e firmeza às declarações do vereador Eduardo Moura sobre o Hospital da Criança”.

A Câmara dos Vereadores manteve o posicionamento já divulgado no dia do ocorrido. Por meio de nota,"ressaltou o seu compromisso com a democracia, que pressupõe diálogo e respeito às diferenças".

Nota de Eduardo Moura

O vereador Eduardo Moura se pronunciou nesta terça-feira (14) após ser alvo de ameaça durante sessão da Câmara Municipal do Recife, quando teve seu discurso interrompido pelo deputado estadual Romero Albuquerque (PSB), que invadiu a tribuna e avançou contra o parlamentar. Para Moura, o episódio ultrapassa o campo político e representa uma tentativa de intimidação ao exercício do mandato.

“Eu estava exercendo minha função, denunciando o que entendo como perseguição política, e fui ameaçado dentro da própria Casa Legislativa. No momento em que eu falava de democracia, tivemos a demonstração clara do que esse grupo faz”, afirmou o vereador. Ele também relatou que já vinha sendo alvo de mensagens intimidatórias. “O deputado vem me atacando há um tempo, mandando mensagens. Eu nunca expus, mas hoje ultrapassou qualquer limite”, disse.

Apesar da gravidade do ocorrido, Moura destacou que seguirá atuando com firmeza. “Isso não é sobre divergência política, é sobre tentar intimidar quem está fiscalizando. Eu não vou recuar. Vou continuar exercendo meu papel com responsabilidade e dentro da lei”, concluiu.

Nota de Romero Albuquerque

O deputado Romero Albuquerque lamenta o episódio ocorrido na Câmara Municipal do Recife, mas esclarece que não poderia de deixar de responder com transparência e firmeza às declarações do vereador Eduardo Moura sobre o Hospital da Criança.

O deputado recorreu aos fatos porque a população merece informação correta, especialmente quando o assunto envolve saúde infantil e o nítido uso político da morte de uma criança. Diante de acusações infundadas nas redes sociais, silenciar seria uma omissão inaceitável.

O comportamento do vereador no plenário, infelizmente, não é novidade. Eduardo Moura consolidou um estilo próprio de atuação: humilhar servidores públicos, invadir prédios e repartições sem qualquer respaldo legal e protagonizar cenas de intimidação, tudo isso com a narrativa de que está “fiscalizando”. Não está! Fiscalização se faz com documentos, requerimentos e responsabilidade institucional, não com constrangimento e espetáculo. O que o vereador pratica é, na verdade, um desserviço à função que ocupa e um desrespeito a quem trabalha honestamente no serviço público.

Quando confrontado por alguém que respondeu não com agressividade, mas com fatos, o vereador não encontrou argumentos e partiu para ataques pessoais.

