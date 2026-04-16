Operação Draft: Entenda como investigação da PF sobre a BR-101 revelou "rachadinha" na Alepe

Administrador Schebna Machado é apontado como o operador financeiro do esquema que envolve ex-parlamentares e o desvio de verbas públicas entre 2015 e 2024

Boa parte da quantia de dinheiro foi apreendida em uma residência localizada na Av. Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. (Foto: Divulgação / PCPE)

A Operação Draft, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quarta-feira (15), teve sua origem a partir do desdobramento de uma investigação federal. O esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa (Alepe) foi descoberto após a análise de dados colhidos em uma operação da Polícia Federal (PF) em 2020, que apurava irregularidades nas obras de requalificação da BR-101.

O Diario apurou que o elo entre as operações é o administrador Schebna Machado de Albuquerque, apontado como o operador financeiro de ambos os esquemas. Em 2020, ele foi alvo de busca e apreensão e teve o celular apreendido. Foram encontrados no aparelho de Schebna indícios de crimes no legislativo estadual e na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Em coletiva, o delegado que preside o inquérito, Juliano Ferronato, explicou que a investigação foi iniciada em 2023 após o Ministério Público Federal (MPF) declinar da competência para os crimes que teriam sido praticados na Alepe, compartilhando os dados com a Polícia Civil.

“A partir daí, foi instaurado o inquérito policial, os dados foram analisados e foi verificado que, no gabinete de um deputado em específico, foi montado um verdadeiro ‘gabinete do crime’”, afirmou Ferronato.

Esquema

Dentre os investigados estão os ex-deputados estaduais Leonardo Dias, filiado ao PSB à época dos fatos, e seu pai, Romário Dias (PL), que também é ex-presidente da Alepe e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE). Eles são suspeitos de chefiar um esquema de desvio milionário em gabinetes da Alepe.

Além dos parlamentares e de Schebna também foram alvos da operação Rodrigo Antonio Martorelli Silva de Almeida, Ario Krishnamurti Machado de Albuquerque, Arthur Valença de Luna, Carlos Tavares Bernardo e José Natanael Mendes de Sá.

De acordo com a Polícia Civil, os alvos são ou foram agentes públicos que atuaram com os parlamentares entre 2015 e 2024, período em que aconteceram os desvios.

Ainda conforme Ferronato, entre 2015 e 2019, foi montada “uma verdadeira organização criminosa com estrutura ordenada, divisão de tarefas, havia um núcleo político, o núcleo de operadores e o núcleo financeiro”.

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Schebna Machado de Albuquerque (PSB) foi diretor de Gestão Logística do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) durante o governo de Paulo Câmara e foi secretário-executivo de Trabalho e Qualificação na gestão de Geraldo Julio (PSB) na Prefeitura do Recife.

O Diario não localizou a defesa dos investigados. O espaço segue aberto.

