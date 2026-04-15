Este ano vamos ter que conversar muito seriamente com o povo brasileiro, diz Lula

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 15, que o governo precisa conversar "muito seriamente" com a população durante o ano eleitoral. A declaração foi feita durante reunião com o governador de Sergipe Fábio Mitdieri, e ocorre diante das últimas pesquisas que mostram uma estagnação das suas intenções de voto, ante um crescimento do principal adversário dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Este ano é o ano em que a gente vai ter que conversar muito seriamente com o povo brasileiro e a gente vai conversar mostrando o que foi feito", disse o presidente.

O presidente também voltou a dizer que o ano eleitoral será essencial para definir "quem é quem" e quais governos fizeram mais entregas para a população. Ainda segundo Lula, é impossível atender a todas as necessidades do povo, pois o interesse da população em ascender socialmente é "infinita".

"Nós estamos em um ano em que a gente vai ter que definir quem é quem nesse País, a gente vai definir quem fez o que nesse País. Ou seja, tem tempo de farra, de mentira, de qualquer coisa, mas tem um tempo que é o tempo da verdade, tem um tempo em que o povo tem que saber quem fez o quê nesse País e quem se dispõe a fazer o quê nesse País, porque é nesse instante que o povo vai fazer prevalecer a hora da verdade", declarou Lula.

Ao afirmar que não privilegia governadores e prefeitos aliados na alocação de recursos federais, Lula disse que não se deve governar como "dono do País" e sim como "síndico de um prédio". Ele declarou também que os governos petistas foram os que mais destinaram verbas federais para os Estados.

Na reunião com Mitdieri, Lula assinou uma autorização para a construção de uma estação de tratamento de água que beneficiará a região de Aracaju, e uma ordem de serviço de uma ponte estaiada que ligará a capital sergipana com o município de Barra dos Coqueiros. Também foi assinado um contrato para a execução de uma adutora de leite de R$ 618 milhões e regularização de dois territórios quilombolas no Estado.

Lula afirmou que pretende visitar o Estado de Sergipe no mês de maio e adiantou que deseja visitar hospitais e territórios quilombolas e inaugurar uma Casa da Mulher Brasileira.