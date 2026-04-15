Veja quem são os ex-deputados suspeitos de desvios milionários em gabinetes da Alepe

Pai e filho são suspeitos de chefiar um esquema de desvio milionário

Leonardo Dias e Romário Dias, seu pai (Fotos: Reprodução)

Os ex-deputados estaduais Leonardo Dias (PSB) e seu pai, Romário Dias (PL) - que também é ex-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), foram alvos da Operação Draft, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nesta quarta-feira (15). Eles são suspeitos de chefiar um esquema de desvio milionário em gabinetes da Alepe.

Os nomes foram dados inicialmente pelo jornalista Ricardo Antunes e confirmados pelo Diario.

Segundo a corporação, o montante desviado é de mais de R$ 2,8 milhões, podendo chegar a R$ 6 milhões. Ao todo foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão realizados no Recife, em Olinda e em Jaboatão, na Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Civil, os alvos são ou foram agentes públicos que atuaram com os parlamentares entre 2015 e 2024, período em que aconteceram os desvios. Além de Leonardo e Romário, a operação teve como alvo:

Rodrigo Antonio Martorelli Silva de Almeida

Ario Krishnamurti Machado de Albuquerque

Arthur Valença de Luna

Carlos Tavares Bernardo

Schebna Machado de Albuquerque

José Natanael Mendes de Sá

O Diario não localizou a defesa dos investigados. O espaço segue aberto.