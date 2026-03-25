Conselho de Ética abre processo contra Chico Kiko por ameaçar Eduardo Moura de morte

Conselho de Ética da Câmara do Recife (Divulgação)

A denúncia de ameaça de morte feita pelo vereador Eduardo Moura (Novo) contra o também parlamentar Chico Kiko (PSB) foi aceita pelo Conselho de Ética da Câmara do Recife, nesta quarta-feira. O presidente do colegiado e relator do caso, Carlos Muniz (PSB), apresentou parecer favorável pela admissibilidade da representação que pede a abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Muniz admitiu ter ouvido Chico ameaçar o colega de parlamento, após Moura fazer gestos de chifres por trás da sua cabeça.

Na acusação, Moura alegou que “a ameaça de violência letal entre membros do parlamento compromete a confiança recíproca mínima e indispensável ao funcionamento colegiado da Casa, fragilizando o ambiente deliberativo e afetando a percepção pública quanto à estabilidade institucional do Poder Legislativo Municipal”.

“É importante que o Conselho avalie o caso com a maior rapidez possível, para que eventuais punições sejam aplicadas e para que possamos impedir que qualquer tipo de violência aconteça dentro desta Casa”, cobrou Eduardo Moura.

O relator Carlos Muniz falou que acolhe “a admissibilidade porque ouvi pessoalmente as palavras que foram ditas. Presenciei a ameaça sendo proferida. Segundo ele, havia “elementos suficientes para o andamento do processo”, mas que a sua orientação “não forma juízo de valor da conduta do parlamentar (denunciado), limitando-se a identificar os aspectos formais mínimos para instauração do processo ético-disciplinar”.

Uma subcomissão foi formada para analisar o caso. Ela é composta pelos vereadores Tadeu Calheiros, relator; Carlos Muniz, revisor; e Zé Neto (PSB), membro efetivo.