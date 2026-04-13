"População não pode ser prejudicada por embates políticos", diz prefeito Victor Marques

O gestor municipal deu entrevista à Rádio CBN na manhã desta segunda (13), onde também falou de seu antecessor João Campos e da relação com o Governo Raquel

Prefeito do Recife, Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB) voltou a defender uma relação com o governo Raquel Lyra (PSD) baseada no equilíbrio institucional e na continuidade administrativa ao comentar o cenário político que envolve a pré-candidatura de João Campos ao Governo de Pernambuco, em disputa com a gestora.

Segundo Victor, em entrevista à Rádio CBN nesta segunda (13), mesmo diante de diferenças políticas, é essencial separar a gestão pública da disputa eleitoral. “Reafirmo a minha posição, acho que a gente precisa sempre tratar com muita institucionalidade, até porque é, as discussões ficam. A gente passa, políticos vão passar, mas as discussões ficam”, afirmou. Ele acrescentou que a população não pode ser prejudicada por embates políticos: “O povo do Recife não pode ser punido por qualquer tipo de linha ou de confusão eh pública”.

O prefeito também destacou que, durante o período eleitoral, é natural o acirramento do debate, mas reforçou a necessidade de foco na administração. “Tem que ter a hora de fazer política e tem que ter a hora de cuidar da gestão. Eu tenho certeza que 100% do cidadão recifense espera que a gente gasta nossa energia para cuidar do problema dele. É, o problema da política, fica na política”, disse.

Ao comentar os desafios enfrentados pela cidade, especialmente durante o período de chuvas, Victor Marques afirmou que eventuais transtornos não comprometem a avaliação geral da gestão. “É normal que a cidade passe por um transtorno por efeito da chuva. Mas ao mesmo tempo todo mundo viu que a sua vida melhorou de alguma maneira”, declarou, citando avanços em áreas como mobilidade, saúde e infraestrutura.

O gestor também ressaltou o modelo de gestão adotado por João Campos, destacando a descentralização das decisões. “Uma das principais virtudes que o João teve foi de, primeiro, apostar nesse seu secretariado, principalmente dar muita autonomia a todo o secretariado. A gente sempre fez isso de maneira colegiada”, afirmou.

Sobre obras estruturantes, como a requalificação do calçadão de Boa Viagem, o prefeito reconheceu os transtornos, mas defendeu a intervenção. “Não é simples fazer uma obra como essa, mas também se não tiver coragem para fazer é melhor ficar em casa”, disse.

No campo político, Victor Marques reforçou apoio ao projeto liderado por João Campos e destacou sua capacidade de gestão como diferencial no cenário estadual. “As pessoas vão comparar quem tem capacidade de gestão. Isso é claro e nítido na minha opinião”, afirmou. Ele também mencionou entregas da atual administração municipal como argumento: “é muito menos desculpa e muito mais trabalho”.

Ao comentar críticas trocadas entre aliados de João e a governadora Raquel Lyra, Victor indicou que o eleitor deve observar resultados práticos. “Na prática, o que as pessoas querem é assim: ‘Soluciona o meu problema’”, contou o prefeito.