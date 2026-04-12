Unidades eleitorais de Jaboatão vão fechar no feriado desta segunda (13); saiba como fica o atendimento

A única exceção será o posto localizado no Shopping Guararapes, que funcionará normalmente e seguirá atendendo o público presencialmente.

Rio de Janeiro (RJ), 01/10/2024 - Coletiva de imprensa, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), sobre as eleições municipais com as participações da diretora-geral Eline Íris, e do secretário de Tecnologia da Informação Michel Kovacs, no Palácio da Democracia, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

As unidades da Justiça Eleitoral em Jaboatão dos Guararapes terão mudanças no funcionamento durante o feriado municipal de Nossa Senhora dos Prazeres, celebrado no dia 13 de abril de 2026. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o atendimento presencial será suspenso na maior parte dos postos da cidade.

Na data, estarão fechadas as Zonas Eleitorais 11ª, 101ª, 118ª e 147ª, além da Central de Atendimento ao Eleitor 02. A suspensão segue o calendário oficial do município, que prevê o feriado local.

A única exceção será o posto localizado no Shopping Guararapes, que funcionará normalmente e seguirá atendendo o público presencialmente.

Para quem precisar de serviços eleitorais durante o feriado, a alternativa será o autoatendimento online disponibilizado pelo TRE-PE. Pela plataforma digital, é possível emitir ou imprimir o título de eleitor, gerar certidões, pagar multas e solicitar atualizações cadastrais, sem a necessidade de deslocamento.

O atendimento presencial nas demais unidades será retomado normalmente após o feriado.