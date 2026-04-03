Governadora Raquel Lyra exonera 6 secretários auxiliares pré-candidatos

A lista de exonerações do Governo de Pernambuco foi publicada em edição extra do Diário Oficial dessa quinta-feira (2), incluindo seis secretários, duas secretárias executivas e assessores lotados na Secretaria da Casa Civil. As saídas ocorreram devido ao prazo estabelecido pela Legislação Eleitoral, já que todos pretendem ser candidatos ou serão opções para a disputa deste ano.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (Fotos: Karol Rodrigues/DP)

A lista de exonerações do Governo de Pernambuco foi publicada em edição extra do Diário Oficial dessa quinta-feira (2), incluindo seis secretários, duas secretárias executivas e assessores lotados na Secretaria da Casa Civil.

As saídas ocorreram devido ao prazo estabelecido pela Legislação Eleitoral, já que todos pretendem ser candidatos ou serão opções para a disputa deste ano. A governadora Raquel Lyra (PSD) também nomeou duas secretárias executivas.

Os secretários exonerados foram:

Kaio Maniçoba (PP), que comandava a pasta de Turismo, era o único com mandato e deixou o cargo para voltar à Assembleia Legislativa e disputar a reeleição.

Daniel Coelho (PSD), era secretário de Meio Ambiente será candidato a deputado federal.

André Teixeira (PSD) estava na pasta de Infraestrutura e Mobilidade, André Teixeira (PSD) e é cotado para deputado federal.

Emmanuel Fernandes, Manuca (Avante), era titular de Desenvolvimento Profissional, pré-candidato a deputado federal.

Carlos Braga (PSD) deixou a pasta de Assistência Social e pode ser candidato a deputado estadual.

Juliana Gouveia era titular da Secretaria da Mulher e é opção de deputada estadual

Também saíram as secretárias executivas de Direitos Humanos, Fernanda Rafaela, e de Justiça e Direitos Humanos, Camila Freitas.

Miguel Duque (Podemos) foi exonerado da presidência do IPA para ser candidato a deputado federal. Também pré-candidata a um mandato de federal, Michelle Collins (PP) deixou a presidência da Arena Pernambuco.

Da Secretaria da Casa Civil saíram os ex-prefeitos Raimundo Pimentel (PSD), Célia Sales (PSD), Judite Botafogo (PSD) e o vereador Ronaldo Lopes (PSD), entre outros assessores.

NOMEAÇÕES

A governadora Raquel Lyra nomeou Thamires Lívia para a Secretaria Executiva de Direitos Humanos; e Sylas de Freitas como secretário executivo da Criança e Juventude.