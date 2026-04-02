"Vou fazer o que Eduardo não conseguiu fazer", diz João Campos ao deixar prefeitura para disputar governo

Relembrando do ex-governador Eduardo Campos, o pré-candidato ao governo de Pernambuco deixa hoje o cargo como gestor municipal com a entrega do Parque Governador Eduardo Campos e o Hospital da Criança do Recife.

João Campos entrega o Parque Governador Eduardo Campos (Marina Torres/DP fotos)

“Eu vou fazer o que eu vi Eduardo fazer, mas também vou fazer o que ele não conseguiu fazer”, afirmou João Campos durante discurso na inauguração do Parque Governador Eduardo Campos, no Pina, nesta quinta-feira (2).

Ao se despedir da prefeitura, ele evocou a memória do pai, o ex-governador Eduardo Campos: “não tenho dúvida de que o céu está em festa”.

“Fazer o que não deu tempo de ele fazer, chegar onde ele não conseguiu chegar. E esse time vai continuar unido, vai seguir trabalhando”, completou, ao relembrar Eduardo.

Na ocasião, João informou que entregaria ainda hoje sua carta de renúncia à Câmara Municipal do Recife, presidida por seu aliado Romerinho Jatobá (PSB). A partir de segunda-feira (6), o vice-prefeito Victor Marques (PCdoB) assumirá o cargo, com posse prevista para a tarde.

Em tom nostálgico, o prefeito definiu o momento como o “final de uma caminhada”: “é muito bom encerrar um ciclo e poder abrir outro. Vocês não têm ideia de como a gente fica feliz, leve, animado e emocionado ao olhar para trás, sorrir e dizer: ‘Valeu a pena, Recife, valeu a pena fazer o que nunca tinha sido feito. Fazer o que ninguém acreditava ser possível’”.

João também destacou o papel de Victor Marques, afirmando que a cidade seguirá avançando mesmo com sua saída: “Quem tirou do papel foram esses dois meninos aqui, esses dois engenheiros fizeram o que ninguém acreditava. Então, meu irmão, siga firme, siga trabalhando pelo povo, siga olhando para quem precisa. Vamos continuar do lado que sempre estivemos. Vamos seguir fazendo um dever de casa bem feito”.

Victor Marques também falou, agradecendo o prefeito: “A gente trabalhou muito para fazer projetos, para garantir recursos. O Recife não vai parar um minuto, nós vamos continuar entregando muito. E tenho certeza que quando a gente tiver, João, governador, nós teremos o Recife ainda muito mais forte”.

Presença do PT no palanque de João Campos

Durante a semana, João foi questionado sobre a presença do PT em seu palanque, que, nesta quinta-feira, contou com o senador Humberto Costa (PT).

Ele também discursou e reiterou a parceria do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o pré-candidato ao governo: “Eu não tenho dúvida de que tudo que foi feito ao longo desse período será continuado pelo nosso companheiro Victor Marques. Pode continuar contando conosco no que for necessário. Estamos, sem dúvidas, ampliando essa parceria importante que o governo do presidente Lula tem com o Recife e que tem mudado a vida de todas as pessoas”.

