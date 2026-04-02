João Campos começa despedida oficial da prefeitura: "hoje é dia de renunciar"

Durante solenidade de entrega do Parque Eduardo Campos, homenagem ao pai dele, o pré-candidato ao governo pelo PSB ressaltou a chegada do vice, Victor Marques (PCdoB)

João Campos fez despedida da prefeitura do Recife, nesta quinta (2), no Pina (Marina Torres/DP)

Pré-candidato ao governo de Pernambuco nas eleições deste ano, João Campos (PSB) começou, na tarde desta quinta (2), as despedidas oficias do cargo de prefeito do Recife.

Durante a entrega do Parque Eduardo Campos, no Pina, na Zona Sul da cidade, João Campos afirmou que “hoje é dia de renunciar ao cargo”.



“Saio após cinco anos e três meses. Saio para fazer mais pelo Recife e por Pernambuco”.

Na entrega o parque, uma homenagem ao pai dele, o ex-governador Eduardo Campos, que morreu em acidente aéreo, em 2014, o pré-candidato ao governo pelo PSB disse que o evento marcou um “encerramento com chave de ouro”.

Citou também a entrega do Hospital da Criança do Recife, na Zona oeste, que será inaugurado ainda nesta quinta.

“Saio e Victor Marques (vice-prefeito) assume. Será um grande prefeito. Bati recordes de entregas”, declarou.



O último dia

Na entrevista coletiva, no parque, Campos disse que o último dia reservou um “misto de emoções”.

“Emoção, alegria e esperança de trabalhar”, declarou.

Para o prefeito, o momento é de “olhar pelo retrovisor e saber que o dever foi cumprido”.

Também é de olhar pelo para- brisa e ”perceber um futuro maravilhoso que nos espera”.

João Campos disse que fez um “ciclo bem feito” e que saiu de casa sempre “buscando soluções para a cidade”.

“Estou animado com o que nos espera”, acrescentou.

Discurso

Em tom de campanha, Campos discursou na inauguração do parque. No palanque, afirmou que está disposto e preparado para “fazer o que nunca foi feito”.

“A vocês devo tudo e aminha vida e o meu futuro. Contem comigo”, declaro para o público, que o aplaudiu.



Balanço

Ainda na entrevista, Campos fez um breve balanço da gestão. Disse que fez o “maior investimento na educação, entre todas as capitais”.

Também afirmou que a prefeitura atingiu a marca de 80% na cobertura saúde, com mais de 180 equipamentos “requalificados.”

“Saímos de R$ 300 milhões de investimentos por ano para mais de R$ 1 bilhão, a cada ano”, declarou.

“batemos recordes históricos no Recife”, afirmou, dando como o exemplo a construção de parques.

“O Recife tinha 12 parques, construídos em 480 anos, e nós inauguramos seis novos, em cinco anos”, acrescentou.

Em Brasília

João Campos disse, ainda, que esteve em Brasília na quarta (1º) para participar de filiações ao PSB, como a do ex-presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco (MG).

Segundo João, Pacheco vai comandar a sigla no estado, sendo importante para o processo de reeleição do presidente Lula (PT).

Sobre o balanço da janela de troca de partidos, campo disse que o PSB vai “dobrar de tamanho este ano”.

Pré-candidatura

A pré-candidatura de campos foi lançada no dia 20 de março.

Na solenidade, ele disse que decidiu entrar na disputa para mostrar que o estado "pode muito mais" e precisa "resgatar o protagonismo no Nordeste".

Na chapa de João estão o senador Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição, a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT), também para o Senado, e Carlos Costa, para a vice.