"O tempo bom está só começando", disse João Campos

O prefeito do Recife se emocionou durante a inauguração da segunda etapa do Parque da Tamarineira, falou sobre as expectativas e relembrou sobre o pai, Eduardo Campos.

João Campos no Parque da Tamarineira (Rafael Vieria/DP fotos)

“O tempo bom está só começando”, afirmou, emocionado, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), durante a abertura da segunda etapa do Parque da Tamarineira, nesta quinta-feira (26). O prefeito estava no acompanhado do vice-prefeito Victor Marques (PCdoB), do presidente da Câmara Municipal, Romerinho Jatobá (PSB), do deputado estadual Diogo Moraes (PSDB), além do seu vice a chapa do governo, Carlos Costa (Podemos).

Em seu discurso, o prefeito declarou que não poderia partir para “uma nova missão”, em referência à sua pré-candidatura ao governo do estado, “sem realizar esse compromisso aqui”. Dizendo ser “o início de uma caminhada”.

“Eu lembrava que um discurso que meu pai fez, que ele dizia que a camisa que ele vestia era a da poeira do Recife, era a da poeira do Estado, a poeira simbolizando a periferia, o povo, aquele que não tem voz, não tem espaço, oportunidade”, acrescentou se referindo a construção do parque.

Na ocasião, o vice-prefeito Victor Marques (PCdoB), que assumirá a prefeitura na próxima semana, também se pronunciou falando sobre os próximos passos para a gestão: “onde você estiver e onde eu estiver, eu vou acordar todo dia para mudar e melhorar a vida da cidade”.

