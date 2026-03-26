Às vésperas de sair da Prefeitura do Recife, João Campos fala sobre gestão: "Não perdi tempo brigando"

Pré-candidato ao governo do estado, prefeito do Recife participou, nesta quinta (26), da inauguração da segunda etapa do Parque da tamarineira, na Zona Norte

João Campos e Victor Marques (Marina Torres)

Com a pré-candidatura ao governo de Pernambuco lançada há uma semana, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), adotou um tom de despedida da gestão municipal, nesta quinta (26), ao inaugurar a segunda etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte.

Às vésperas da saída, em sua fala sobre a administração da cidade durante um mandato de quatro anos e parte do segundo, Campos afirmou que o sentimento é de “dedicação plena”.

“Não perdi meu tempo brigando contra pessoas nem enfrentando a forma de pensar de um e de outro; gastei minha energia para trabalhar”, declarou.

Na inauguração, João afirmou que a construção desses espaços sempre foi uma de suas preocupações, mas ressaltou que “não somos um governo de uma única marca ou obra”.

O vice-prefeito Victor Marques (PCdoB), que assumirá o cargo com a saída de Campos, também esteve presente no evento.

Na ocasião, João comentou sobre a continuidade da gestão com Victor Marques: “eu tenho certeza de que Victor vai fazer muito mais do que eu fiz”.