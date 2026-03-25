Raquel Lyra e João Campos reforçam bases na Câmara Federal com novas filiações

Raquel Lyra e João Campos se manifestaram sobre morte do papa. (Foto: Yacy Ribeiro/Secom e Edson Holanda/PCR)

Faltando poucos dias para o fim da janela partidária, a dança das cadeiras entre partidos teve como palco a Câmara dos Deputados. Só nesta quarta-feira (25), a deputada Maria Arraes e os deputados Fernando Rodolfo e Guilherme Uchoa Jr. oficializaram suas mudanças.

O PSD de Raquel Lyra ganha espaço na bancada federal com a filiação de Guilherme Uchoa Jr., que deixou o PSB de João Campos, no qual foi eleito em 2022. Com a entrada dele na sigla, Uchoa Jr. se torna o segundo representante do PSD de Pernambuco na Câmara Federal, ao lado do deputado Fernando Monteiro.

Nas redes sociais, Uchoa compartilhou foto ao lado de Raquel e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. “Sigo em frente com a consciência tranquila, guiado por um ensinamento do meu pai: na política, a gente só tem um lado… o lado do povo. Por isso, escolhi caminhar ao lado da governadora Raquel Lyra, que tem trabalhado para tirar sonhos do papel, e chego ao PSD, um partido que acredita no trabalho sério e abraçou o nosso propósito de cuidar de Pernambuco”, escreveu o deputado.



Egresso do PL, o deputado federal Fernando Rodolfo filiou-se ao PRD e assumiu o comando da federação PRD-Solidariedade em Pernambuco. Sob sua liderança, a sigla caminha para apoiar Raquel na reeleição.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), ganhou, também, uma nova aliada na bancada federal. A deputada Maria Arraes oficializou sua filiação à legenda de Campos, que mantém cinco deputados pessebistas na Câmara.

Assim como Uchoa Jr., Maria também usou o Instagram para compartilhar que, assim como seu avô, Miguel Arraes, um dos fundadores do partido, ela se juntava ao PSB. “Quero agradecer ao presidente do partido, João Campos, pela confiança, pela condução firme do PSB e pelo compromisso com um projeto que olha para o futuro sem abrir mão das nossas raízes. O PSB é um partido progressista, que caminha ao lado do presidente Lula, na reconstrução do Brasil, na redução das desigualdades e na defesa de quem mais precisa”, declarou.



Outras movimentações

Embora não esteja na dança das cadeiras, a filiação, marcada para esta quinta (26) de Gabriel Porto, filho do deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (MDB), ao partido de João Campos chama atenção. Gabriel é pré-candidato à Câmara Nacional após convite do prefeito do Recife.

Janela partidária

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deputados federais e estaduais têm até o dia 3 de abril, sexta-feira, para migrar de partido sem perder o mandato.

