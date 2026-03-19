Anúncio da chapa de João Campos para o governo do estado é adiada

A oficialização e diretrizes eleitorais para a Frente Popular ainda dependem do Diretório Estadual do PT e nova data para o anúncio oficial segue indefinida

João Campos (Rafael Vieira/DP Foto)

O anúncio da chapa majoritária para o governo do estado, encabeçada pelo prefeito João Campos (PSB), que deveria ocorrer nesta quinta-feira (19) foi adiado para uma data ainda a ser definida. O provável motivo é que a presença do senador Humberto Costa (PT) como candidato à reeleição ainda depende de oficialização por parte do Diretório Estadual do partido.

Ao Blog Dantas Barreto, o prefeito disse hoje estar equilibrando os interesses dos partidos que vão compor a chapa. Além de Humberto Costa, João terá Marília Arraes (PDT) ocupando a outra vaga ao Senado e Carlos Costa (Republicanos) na vice.

“Nós tivemos uma reunião com Edinho Silva (presidente do PT) e com Carlos Lupi (presidente do PDT). Então, os três presidentes nacionais falando da importância dessa construção e cravando que é fundamental a unidade dos nossos partidos, assim como também é fundamental cumprir um rito. Existem prazos, existem roteiros estatutários de cada partido e também existe a posição de uma frente que deseja fazer um anúncio, que deseja ter um dia específico. O nosso papel é equilibrar tudo isso, mas quero dizer que estou extremamente animado e eu não tenho nenhuma dúvida de que a Frente Popular de Pernambuco sairá a vencedora dessas eleições”, ressaltou ao blog.

Na quarta (18), o presidente estadual do PT, deputado federal Carlos Veras, já havia antecipado ao Blog Dantas Barreto que, se o anúncio da chapa ocorresse nesta quinta, nem ele nem Humberto participariam do evento, em razão de compromissos no interior de Pernambuco. Além disso, segundo ele, qualquer decisão partidária será tomada apenas após a aprovação da tática eleitoral definida pelo diretório.

Dentro da Frente Popular, embora a participação de Humberto Costa seja tratada como certa, a direção estadual do PT reforça que todos os trâmites internos serão cumpridos, incluindo a necessária aprovação pelo Diretório Estadual.

“Estamos realizando as nossas plenárias nas regiões do Estado. Sábado faremos em Tabira e Serra Talhada e queremos convocar o Diretório, até o final do mês, para decidir a nossa tática eleitoral. O PT tem instâncias e vai seguir seu próprio calendário”, afirmou Carlos Veras.