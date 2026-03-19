Silvio Costa Filho recua do Senado e confirma candidatura à reeleição na Câmara dos Deputados

Ministro de Portos e Aeroportos confirmou unidade com João Campos e abre caminho para indicação do irmão, André Costa, como vice na chapa

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Foto: Marina Torres/DP)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), usou seu perfil nas redes sociais, nesta quinta-feira (19), para anunciar oficialmente que disputará a reeleição para deputado federal em outubro. O movimento encerra a especulação de sua presença na chapa majoritária como candidato ao Senado e consolida a unidade em torno do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Em sua publicação, Silvio destacou que a decisão foi fruto de um "amplo diálogo" com o presidente Lula e com o seu campo político no estado.

"Depois de um amplo diálogo com o presidente Lula, com o nosso partido e com o nosso campo político no estado, tomamos a decisão de ser candidato à reeleição para deputado federal. Vamos trabalhar muito para ajudar na reeleição do presidente @LulaOficial e do nosso futuro governador @JoaoCampos. Vamos juntos trabalhar por Pernambuco e pelo Brasil”, afirmou o ministro.

A desistência de Silvio Costa Filho da disputa para o Senado, onde ele vinha se posicionando como um dos nomes naturais para escolha do prefeito do Recife, funciona como a peça que faltava no quebra-cabeça de João Campos. Decidindo pela Câmara Federal, o ministro evita a disputa com o PT de Humberto Costa e o PDT de Marília Arraes, que lideram as pesquisas para as duas vagas da Casa Alta em Pernambuco.

A decisão também passou pela vaga de vice-governador, que ficou com o irmão do ministro, Carlos Costa (Republicanos).

De volta de Brasília, onde se reuniu com as cúpulas nacionais do PT e PDT, João Campos não escondeu o entusiasmo com as costuras finais. "Não tenho nenhuma dúvida de que a Frente Popular de Pernambuco sairá a vencedora dessas eleições", disse.