João Campos pretende deixar a Prefeitura do Recife em 2 de abril

O prefeito João Campos. (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

O prefeito João Campos (PSB) já tem data praticamente definida para renunciar ao mandato a fim de se candidatar ao Governo de Pernambuco. Apesar de o prazo ser 4 de abril, ele pretende deixar o cargo no dia 2, antes do Feriado da Páscoa. Campos já tinha dito a aliados que queria entregar a Prefeitura do Recife já com a chapa majoritária definida.

De acordo com interlocutores, o acerto foi concluído na madrugada desta quarta-feira (18), em Brasília, durante a conversa de João Campos, Marília Arraes (PDT) e o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos), que desistiu de disputar o Senado e indicou seu irmão, Carlos Costa, para vice-governador, representando seu partido. Para o Senado, seriam Marília e Humberto Costa (PT).

Com a renúncia de João Campos, seu vice Victor Marques (PCdoB) assumirá a Prefeitura do Recife para cumprir o mandato até 31 de dezembro de 2028.