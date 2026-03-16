Câmara vota urgência para atualizar MEI nesta terça-feira (17), diz Motta
Presidente da Câmara aponta proposta como prioridade da semana; entenda o que muda
Wal Lima - Correio Braziliense
Publicado: 16/03/2026 às 22:23
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante coletiva no Salão Verde, ao anunciar prioridades da pauta da semana, incluindo a votação da urgência para atualização do MEI (Marina Ramos/Camara dos Deputados)
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (16/3) que a Casa vai votar já nesta terça-feira (17/3), o requerimento de urgência para o projeto que atualiza o limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI). A declaração foi dada durante coletiva de imprensa no Salão Verde.
Segundo Motta, a proposta tem apoio amplo entre os partidos e atende a uma demanda apresentada por diferentes frentes parlamentares desde o ano passado.
“O requerimento de urgência trata da atualização do valor das empresas do MEI, os microempreendedores individuais do Brasil. Nós vamos pautar essa urgência amanhã para que a Câmara possa aprovar. É um projeto que tem amplo apoio de praticamente todos os partidos”, afirmou.
O presidente da Câmara destacou, no entanto, que a votação da urgência não significa que o mérito da proposta será analisado imediatamente. De acordo com ele, o texto ainda deverá passar por discussão com o governo e representantes do setor produtivo.
“O mérito da matéria só será votado após uma ampla discussão com a equipe econômica do Governo e com o setor produtivo, já que ele traz impacto fiscal e nós temos uma preocupação com as contas públicas”, disse.
A proposta foi aprovada anteriormente pelo Senado Federal e aguarda análise da Câmara.
Entenda o que muda
O PLP que terá o requerimento de urgência apreciado na votação de amanhã altera a Lei Complementar nº 123 de 2006 para ampliar o limite de faturamento do microempreendedor individual (MEI). A proposta eleva o teto anual de receita bruta da categoria de R$ 81 mil para R$ 130 mil.
O texto também modifica as regras para contratação de funcionários. Atualmente, o MEI pode empregar apenas um trabalhador. Pelo projeto, passaria a ser permitido manter até dois empregados, desde que cada um receba até um salário mínimo ou o piso salarial da categoria.
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