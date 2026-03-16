"Não vou ficar no partido apoiando João Campos", diz Mendonça Filho

O deputado federal Mendonça Filho disse que deixará o União Brasil caso a legenda decida apoiar o prefeito João Campos. O parlamentar ainda criticou a demora na definição dos apoios em Pernambuco nas eleições desde ano

Recife, PE, 09/08/2025 - SEMINARIO ESFERA INFRA - Na manhã deste sábado(09), ocorreu no Recife Expo Center na região central, o Seminário Esfera Infra, que contou com as presen..as da Governadora e Pernambuco e do Rio Grande do Norte, Raque Lyra e Fatima Bezerra, os ministros, Silvio Costa Filho e Jader Filho, o prefeito do Recife, João Campos, os deputados Mendonça Filho e Augusto Coutinho o presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto e o vice-prefeito do Recife, Victor Marques. Deputado, Mendonça Filho. ( Rafael Vieira)

O deputado federal Mendonça Filho (União-PE) afirmou nesta segunda-feira (16) que deixará o partido caso a legenda decida apoiar o prefeito João Campos (PSB) nas eleições, reiterando sua fidelidade à atual governadora Raquel Lyra (PSD).

“Eu só estarei no partido e na federação se estiver com Raquel Lyra. Caso contrário, estarei de fora. Não vou permanecer no partido apoiando João Campos, por isso pedi uma definição antecipada da federação”, explicou em entrevista ao Diario de Pernambuco.

Questionado sobre os próximos passos ou sobre a possibilidade de uma candidatura avulsa caso o União opte pelo atual prefeito do Recife, Mendonça disse que ainda não pretende antecipar sua decisão. No entanto, afirmou que pretende resolver a situação até o fim deste mês.

O parlamentar fez pedido de cancelamento da federação União Progressista (PP e UB) devido às indefinições do grupo político, na última sexta (13).

Mais cedo, em entrevista à Rádio Folha, o parlamentar destacou que está há 41 anos filiado ao mesmo partido - o parlamentar era do antigo PFL, que se transformou em Democratas e, depois, se uniu ao PSL dando origem ao União Brasil em Pernambuco, legenda da qual é vice-presidente no estado. Apesar da longa trajetória, afirmou que sua prioridade, neste momento, é apoiar a governadora Raquel Lyra na disputa eleitoral de 2026.

“Não há força humana que possa me fazer mudar a posição de apoiar Raquel Lyra”, disse. Mendonça Filho ainda afirmou não ter “jogo escondido” e que não está disposto a “insistir na indefinição” em relação às escolhas da “federação”.