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"Um enorme orgulho", diz Lula após Oscar 2026

Brasil somou quatro indicações com ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho, e também foi representado por Adolpho Veloso, diretor de fotografia de ‘Sonhos de Trem’

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/03/2026 às 06:48

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Sessão de

Sessão de "O Agente Secreto" no Palácio da Alvorada (Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a participação histórica do Brasil no Oscar 2026, neste domingo (15), afirmando que o cinema do país é motivo de "enorme orgulho”.

O Brasil somou quatro indicações com ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho, e também foi representado por Adolpho Veloso, diretor de fotografia de ‘Sonhos de Trem’. No entanto, não ganhou nenhuma estatueta.

“Um enorme orgulho ver mais uma vez nossos artistas na cerimônia do Oscar. Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando, mais uma vez, a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer. É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias”, escreveu Lula nas redes sociais.

“Parabéns a Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura, Gabriel Domingues e a toda a equipe de O Agente Secreto, e também a Adolpho Veloso, diretor de fotografia de Sonhos de Trem. Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema! Um grande beijo meu e da Janja”, completou.

Veja também:

Lula , O Agente Secreto , Oscar 2026
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