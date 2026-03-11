Comissão de Ética abre processo contra vereador por gesto de ‘chifrinho’

Com a decisão da comissão da Câmara Municipal do Recife, será instaurado processo disciplinar para apurar se houve quebra de decoro parlamentar do vereador Eduardo Moura

Chico Kiko afirmou ter ficado indignado com a atitude de Eduardo Moura (Foto: Reprodução)

A Câmara Municipal do Recife, por meio da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, decidiu nesta quarta-feira (11) admitir a denúncia apresentada pelo vereador Chico Kiko (PSB) contra o vereador Eduardo Moura (Novo). O caso envolve um gesto de “chifrinhos” feito por Moura por trás da cabeça do colega durante sessão plenária em fevereiro.

A admissibilidade foi aprovada após discussão do parecer preliminar do presidente da comissão e relator do caso, Carlos Muniz (PSB). Com a decisão, agora será instaurado processo disciplinar para apurar se houve quebra de decoro parlamentar.

Segundo Muniz, a análise inicial da comissão se restringe aos aspectos formais da denúncia. “A presente decisão não tem por objetivo analisar o mérito da acusação, mas verificar se existem elementos suficientes para o regular andamento do processo”, afirmou durante a leitura do parecer.

O relator destacou que o gesto mencionado na denúncia foi registrado em vídeo durante a sessão do dia 10 de fevereiro e pode ser verificado no canal oficial da Câmara.

“Analisando a terceira reunião ordinária desta legislatura, a 2ª sessão realizada no dia 10 de fevereiro de 2026, facilmente percebe-se que o gesto citado na denúncia, efetivamente, ocorreu e foi realizada pelo vereador denunciado, ele acionado ao vereador denunciante”, disse Muniz.



Entenda o processo

Com a aprovação da admissibilidade, foi formada uma subcomissão responsável por conduzir a instrução do processo. A relatoria ficará com a vereadora Natália de Menudo (PSB), que ocupa a vaga de titular na comissão em substituição ao próprio Chico Kiko, autor da denúncia. O colegiado também indicou o vereador Tadeu Calheiros (MDB) como revisor da subcomissão e o vereador Felipe Alecrim (NOVO) como membro da subcomissão.

Com a abertura do processo disciplinar, Eduardo Moura deverá ser notificado e terá prazo para apresentar defesa escrita. Após a fase de instrução, a Comissão de Ética elaborará um parecer final sobre o caso, que poderá resultar em sanções previstas no regimento da Câmara. A comissão deverá se reunir novamente nas próximas semanas para dar continuidade à análise do processo.

