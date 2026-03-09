Comissão de Ética da Câmara do Recife analisa denúncia de Chico Kiko contra Eduardo Moura por 'chifrinhos'

Relatório preliminar do relator Carlos Muniz é favorável à abertura de processo disciplinar contra Eduardo Moura

Chico Kiko afirmou ter ficado indignado com a atitude de Eduardo Moura (Foto: Reprodução)

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Recife volta a analisar nesta quarta-feira (11), às 14h, a denúncia do vereador Chico Kiko (PSB) contra o vereador Eduardo Moura (Novo).

O processo administrativo esteve no centro do debate da reunião do colegiado, na última quarta (4). Os vereadores analisam se houve quebra de decoro parlamentar de Moura ao realizar gesto de “chifrinhos” em Chico Kiko.

Durante a reunião, o presidente do colegiado e relator do caso, vereador Carlos Muniz (PSB), apresentou parecer favorável à abertura de processo disciplinar contra Moura.

O relatório recebeu pedido de vista do vereador Felipe Alecrim (Novo). Como o parlamentar tem cinco dias para analisar o parecer, a votação foi adiada para esta quarta.

Ainda participaram da reunião os vereadores Chico Kiko, Tadeu Calheiros (MDB) e Zé Neto (PSB).

Entenda o relatório



De acordo com Carlos Muniz, a denúncia de Chico Kiko afirma que, na reunião plenária do dia 10 de fevereiro deste ano, o vereador Eduardo Moura, “utilizando a mão, fez um gesto de ‘chifres’ de forma proposital e pejorativa atrás do vereador denunciante, fato que destoa do tratamento legal, adequado e cortês que deve servir de base para as relações entre parlamentares recifenses”.

Segundo o relatório, na análise das gravações em vídeo da reunião, “facilmente se percebe que o gesto citado na denúncia efetivamente ocorreu e foi realizado pelo vereador denunciado, direcionado ao vereador denunciante”. Com isso, o realtor concluiu que a situação apresenta, em tese, “conduta tipicamente contrária à ética e ao decoro parlamentar” e que existem “elementos suficientemente capazes para autorizar a abertura de processo disciplinar em desfavor do vereador denunciado”.