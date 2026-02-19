Chico Kiko denuncia Eduardo Moura na Comissão de Ética da Câmara do Recife

Eduardo Moura (Novo) gesticulando "chifres" em Chico Kiko (PSB) (Reprodução/Redes Sociais)

O vereador Chico Kiko (PSB), do Recife, formalizou, na manhã desta quinta-feira (19), uma denúncia por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Eduardo Moura (Novo). O pedido foi motivado por um gesto considerado pejorativo e inadequado - o sinal de “chifres” - realizado por Moura durante os trabalhos da 3ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão da 19ª Legislatura, no último dia 10.

O processo administrativo foi formalizado na Comissão de Ética e Decoro, se fundamentando na acusação de prática de ato incompatível com o decoro parlamentar e uma afronta aos princípios que regem o exercício do mandato. O processo visa a instauração do processo disciplinar e a aplicação da sanção máxima, com a perda do mandato de Eduardo Moura.

Segundo o processo, a conduta do vereador do Novo “não deve ser classificada como mero deslize ou excesso pontual, mas como um ato de desrespeito público e flagrante a um colega e a uma instituição centenária que deve ser preservada”.

Ainda de acordo com o texto apresentado, o episódio “produziu um efeito devastador em nível nacional, projetando sobre o parlamento municipal a imagem de descontrole, desrespeito e infantilização do debate político”.

O caso segue em tramitação e será analisado pela Comissão de Ética, conselho responsável por deliberar sobre eventual sanção. Fora da Câmara do Recife, a questão também foi levada à Justiça comum, com denúncia por injúria e difamação.

