Mensagens mostram Daniel Vorcaro comemorando emenda de Ciro Nogueira que favorecia o Banco Master

Troca de mensagens foi realizada em 13 de agosto de 2024, mesmo dia em que a emenda foi apresentada

Daniel Vorcaro (Divulgação)

Uma troca de mensagens entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e sua companheira, Martha Graeff, mostra o banqueiro celebrando uma emenda apresentada à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Autonomia Financeira do Banco Central pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI). As informações são do g1.

“Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Esta todo mundo louco”, escreveu Vorcaro em mensagens que constam em documentos que passam por análise da CPMI do INSS.

A troca de mensagens foi realizada em 13 de agosto de 2024, mesmo dia em que a emenda, sem relação com o conteúdo central, chamado de 'jabuti', foi apresentada. O texto previa aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) dos atuais R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

Enquanto o documento da emenda foi criado às 17h57 e modificado pela última vez às 18h09, a mensagem de Vorcaro foi enviada às 19h44.

O banqueiro já havia mencionado Ciro Nogueira três meses antes, em outra troca de mensagens. "É um senador. Muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida", disse em texto enviado para Martha.

A proposta de Nogueira, conhecida como emenda Master, não avançou, assim como a PEC, que ainda não foi aprovada. O texto continua parado no Senado.

