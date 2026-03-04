Cunhado de Daniel Vorcaro, pastor Fabiano Zettel é preso em nova fase da Operação Compliance Zero

Zettel foi o maior doador individual das campanhas eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro

Pastor Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, é preso em nova fase da Operação Compliance Zero (Reprodução)

O empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4), em São Paulo, durante nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF). Zettel se apresentou espontaneamente na Superintendência da PF na capital paulista. Além dele, Vorcaro também foi detido na mesma ação.

Zettel estava entre os alvos da nova etapa da investigação, que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. Segundo a PF, esta fase da operação busca apurar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por organização criminosa.

Em nota, a defesa de Zettel afirmou que, “em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades”.

Casado com Natália Vorcaro, irmã de Daniel Vorcaro, Zettel é pastor evangélico e empresário. Ele foi o maior doador individual das campanhas eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro, com R$ 3 milhões, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com R$ 2 milhões. No setor empresarial, ganhou projeção com marcas de rede de alimentos e uma academia de alto padrão.

As prisões foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira decisão como relator do caso, função que assumiu no mês passado.

De acordo com a Polícia Federal, o nome Operação Compliance Zero faz referência à suposta ausência de mecanismos internos eficazes nas instituições investigadas para prevenir crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

